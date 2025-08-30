El govern espanyol garanteix «protecció diplomàtica» a la Flotilla: «No permetrem que es violi la legalitat internacional»

El ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Albares, ha garantit aquest dissabte "protecció diplomàtica i consular" als ciutadans espanyols que s'embarquen a la Flotilla rumb a Gaza per trencar amb el bloqueig humanitari. En una entrevista al "Via Lliure" de Rac1, Albares ha advertit que el govern espanyol no permetrà "res que violi la legalitat internacional".
El ministre ha admès que accions com la de la Flotilla o els enviaments aeris d'ajuda humanitària són "una gota d'aigua enmig d'un oceà" i ha exigit que s'obrin completament els passos humanitaris perquè entrin menjar o medicaments "de manera massiva i incondicional".
Espanya presenta a la UE un pla per augmentar la pressió contra Israel
Albares ha defensat el pla que aquest dissabte presentarà als seus homòlegs europeus per "posar fi al bloqueig humanitari" i que no calguin iniciatives com la Flotilla. Les propostes, ha dit el ministre, no són "res extraordinari", sinó que simplement insten la UE a "complir la llei".
En concret, es demana suspendre l'acord d'associació entre la UE i Israel, que Albares recorda que està vinculat al respecte als drets humans, i ampliar les sancions als colons israelians que volen "impossibilitar" la solució dels dos estats. El cap de la diplomàcia espanyola ha precisat que suspendre l'acord d'associació implicaria també conseqüències "comercials", i ha remarcat que també cal evitar l'exportació de productes que provinguin de territoris ocupats.
D'altra banda, Albares ha indicat que s'ha de promoure un embargament d'armes a Israel, i que la UE ha d'evitar "l'asfíxia" econòmica de l'Autoritat Nacional Palestina. "La responsabilitat de la Unió Europea és defensar els principis de respecte dels drets humans, del dret internacional, defensar l'ONU a qualsevol lloc, sigui a Ucraïna o a Gaza", ha remarcat el ministre.
El ministre d'Exteriors ha criticat també que es vulgui vetar la participació palestina a les Nacions Unides, i ha demanat que la UE vetlli per la celebració de la cimera per a la solució dels dos estats prevista a Nova York en el marc de l'Assemblea General de l'ONU.
La Flotilla que surt diumenge 31 d'agost de Barcelona
"Espanya i la societat espanyola són solidàries", ha apuntat el ministre en referència a la Flotilla que diumenge sortirà des de Barcelona amb una desena d'embarcacions on hi haurà representants de la societat civil i polítics catalans com l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, l'eurodiputat dels Comuns Jaume Asens, la diputada de la CUP al Parlament Pilar Castillejo, el regidor d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona Jordi Coronas i el membre de la direcció nacional del partit Adrià Plazas. També es preveu que hi participi el PSC, després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hagi celebrat la "identitat catalana" de la iniciativa. També hi serà el president de l'ANC, Lluís Llach.