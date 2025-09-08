La Flotilla ja és a Tunis malgrat una arribada «molt caòtica i plena de dubtes»

Nou pas endavant de la Flotilla cap a Gaza. La iniciativa coneguda oficialment com a Global Sumud Flotilla va arribar aquest diumenge a Tunis, on farà una escala abans de reprendre la missió cap a Gaza, segons han informat els organitzadors a través de les xarxes socials. Els primers vaixells van arribar al port de Sidi Bou Said de Tunis, "on seran ampliats, carregats amb ajuda addicional i on se'ls unirà l'equip tunisenc per a la següent etapa de la missió".
La Flotilla va intentar iniciar la travessia diumenge 31 d'agost, però va haver de tornar al Port de Barcelona a causa de les condicions meteorològiques. Finalment, va reprendre la marxa dilluns passat des de la capital catalana i dimecres va fer una escala a les Illes Balears per solucionar problemes tècnics en diversos vaixells. Un dia més tard va reiniciar la travessia, que ha arribat amb èxit a la següent parada prevista, la de Tunis.
Caos i dubtes
La periodista de Catalunya Ràdio Marta Viana, que viatja amb la Flotilla, ha explicat que l'arribada ha estat "molt caòtica i plena de dubtes". Alguns vaixells de la Flotilla van arribar diumenge al matí, però que no va ser fins al vespre que hi van ser tots.
Un cop allà se'ls van revisar els passaports als 200 participants que van sortir de Barcelona i van ser traslladats amb autobusos a hotels al centre de Tunis. Ha afegit que encara no saben si s'hi estaran als hotels fins dimecres, quan ha explicat que està previst que es reprengui la missió cap a Gaza.
Noves mesures del govern espanyol contra Israel
L'arribada de la Flotilla a Tunis coincideix amb un nou pas del govern espanyol per "aturar el genocidi" a Gaza. Pedro Sánchez ha anunciat un paquet de nou mesures entre les quals hi ha un decret llei per formalitzar l'embargament d'armes a Israel i la prohibició d'entrada a l'Estat tant a avions com a vaixells que facilitin recursos militars a Israel.
"El que fa Israel és exterminar un poble que està indefens", ha denunciat Sánchez, que també ha fet una crida a la comunitat internacional a actuar perquè "Espanya sola no pot". Entre les mesures adoptades pel govern espanyol també hi ha la prohibició d'entrada a l'Estat a persones que "participin de manera activa en el genocidi" a Gaza, mentre que també es denega la importació de productes provinents dels assentaments il·legals.