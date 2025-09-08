Nou pas del govern espanyol contra Israel: embargament d'armes i veto a avions i vaixells

Paquet de mesures del govern espanyol contra Israel. Pedro Sánchez ha anunciat diverses accions per "aturar el genocidi" a Gaza, perseguir-ne els executors i donar suport a la població palestina. Entre les accions anunciades aquest dilluns, el president de l'executiu ha anunciat un decret llei per formalitzar l'embargament d'armes a Israel i la prohibició d'entrada a l'Estat tant a avions com a vaixells que facilitin recursos militars a Israel.
"El que fa Israel és exterminar un poble que està indefens", ha denunciat Sánchez, que també ha fet una crida a la comunitat internacional a actuar perquè "Espanya sola no pot". Entre les mesures adoptades pel govern espanyol també hi ha la prohibició d'entrada a l'Estat a persones que "participin de manera activa en el genocidi" a Gaza, mentre que també es denega la importació de productes provinents dels assentaments il·legals.
Sánchez també ha anunciat un increment de l'ajuda humanitària per a Gaza i un reforç de l'aportació espanyola a l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina (UNRWA). Si bé ha reconegut que el pla "no serà suficient" per frenar l'ofensiva israeliana, ha desitjat que serveixi per "afegir més pressió" al govern de Benjamin Netanyahu. "Davant un dels episodis més infames del segle XXI, Espanya està al costat correcte de la història", ha conclòs Sánchez.
Les nou mesures d'Espanya contra Israel
- Decret que "consolidi jurídicament" l'embargament d'armes a Israel.
- Prohibició del trànsit a ports espanyols a vaixells que transportin combustibles per l'exèrcit israelià.
- Denegació d'entrada a l'espai aeri espanyol a tots els avions que transportin material per a les forces armades israelianes.
- Prohibició d'accedir a l'Estat a persones que participin "de forma directa en el genocidi" a Gaza.
- Prohibició d'importació de productes procedents dels assentaments il·legals a Gaza i Cisjordània.
- Limitació dels serveis consulars prestats a ciutadans espanyols residents en assentaments il·legals.
- Reforç del suport a l'Autoritat Palestina amb més efectius a la missió europea a Rafah i nous projectes a la Franja.
- Ampliació de la contribució espanyola a UNRWA en 10 milions d’euros addicionals.
- Augment de l’ajuda humanitària a Gaza per assolir els 150 milions d'euros el 2026.
Sánchez ha recordat que des de l'ofensiva israeliana posterior als atacs de Hamàs de l'octubre de 2023 ja es registren més de 63.000 morts, 159.000 ferits, 250.000 persones en risc de desnutrició aguda i prop de dos milions de desplaçats. Davant l'escenari, el president espanyol ha reivindicat les "mesures valentes" que ha pres, però ha demanat més acció de la comunitat internacional. "Espanya no té bombes nuclears, portaavions ni grans reserves de petroli, i sols no podem aturar l’ofensiva israeliana, però no significa que ho deixem d’intentar", ha sentenciat.
Cal recordar que Espanya ha estat un dels primers països europeus en impulsar el reconeixement de Palestina com a estat, un moviment posteriorment adoptat o en previsió de ser adoptat per la resta d'estats del continent. En una trobada amb el primer ministre britànic, Keir Starmer, la setmana passada, tots dos van reivindicar la solució dels dos estats.
Israel acusa Espanya d'«antisemita»
El govern de Netanyahu ha respost de forma immediata al paquet de mesures de Sánchez, acusant-lo d'"antisemita". L'executiu israelià assegura que el govern espanyol fa un intent per "distreure l'atenció" dels casos de corrupció i ha anunciat la prohibició d'entrada al país a la vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, i contra la ministra de Joventut, Sira Rego.
L'encarregat de donar la resposta ha estat el ministre d'Afers exteriors, Gideon Saar, mitjançant un llarg missatge publicat a xarxes socials en el qual acusa el govern espanyol de liderar "una línia hostil" contra Israel "amb una retòrica desenfrenada i plena d'odi".