L'equip israelià de La Vuelta retira el nom del país del mallot per les protestes

Les protestes del per la presència de l'equip d'Israel Premier-Tech a La Vuelta que se celebra per l'estat espanyol han seguit durant el dissabte amb l'arrancada de la sortida de la catorzena etapa a Avilés. Les darreres protestes han fet que l'equip israelià retiri la paraula "Israel" del mallot dels seus ciclistes.
Així ho han traslladat en un comunicat oficial a X: "Per prioritzar la seguretat dels nostres ciclistes i de tots els competidors, donada la perillositat d'algunes protestes a La Vuelta. Israel - Premier Tech ha proporcionat als ciclistes un uniforme amb el monograma de l'equip per a la resta de la cursa. El nom de l'equip es manté com Israel - Premier Tech, però l'uniforme amb el monograma ara s'alinea amb les decisions de la marca que hem adoptat prèviament per als nostres vehicles i roba informal".
Centenars de persones han assistit a una concentració desenvolupada des de les 12:30 d'aquest dissabte en el centre de la localitat asturiana. Els participants en la protesta, un dels quals ha resultat ferit, han portat desenes de banderes de Palestina i han fet crits de "boicot a Israel" i "Palestina vencerà".
Prescindir del nom d'"Israel" no només s'ha dut a terme per les protestes a Astúries, durant tot el campionat s'han vist diverses situacions en què els assistents han fet trontollar l'organització de la competició: a Catalunya i al País Basc s'han vist imatges d'allò més rebels.
Catalunya i el País Basc fan trontollar La Vuelta
La primera protesta es va veure en la cinquena etapa de La Vuelta, una contrarellotge per equips que el 27 d'agost recorria Figueres. Un grup d'activistes van barrar el pas als ciclistes de l'equip israelià i els van fer perdre uns segons, si bé després l'organització ho va compensar. Les motos dels Mossos d'Esquadra els van dispersar, van ser identificats i un d'ells va ser detingut.
L'endemà de la detenció, l'activista va quedar en llibertat i acusat d'un delicte de desordres públics, un altre de resistència i desobediència i un tercer per posar en risc greu la circulació. En tot cas, l'entitat Alt Empordà per Palestina, organitzadora de la protesta, va celebrar la "repercussió molt gran" de l'acte: "Esperem que això serveixi de tret de sortida perquè arreu de l'Estat hi hagi protestes entorn de La Vuelta", deien.
La crida ha funcionat, almenys a Catalunya i al País Basc. Tot just un dia després de la primera protesta, en la sisena etapa, un petit grup d'activistes va intentar obstaculitzar la sortida des d'Olot. Els manifestants es van plantar davant dels ciclistes quan estaven a punt de sortir, però altre cop els Mossos van dispersar-los. En aquest cas, no hi va haver cap detenció i l'etapa es va produir amb normalitat.
Etapa cancel·lada a Bilbao
Més exitosa ha estat la protesta de l'onzena etapa, viscuda aquest dimecres a Bilbao. La competició va quedar interrompuda durant uns minuts perquè un grup de persones es van situar a la carretera per protestar altre cop contra Israel. En la pancarta es podia llegir "Destroy Israel" acompanyada de diverses banderes de Palestina. Agents de l'Ertzaintza han pogut retirar els manifestants i la carrera s'ha reprès.