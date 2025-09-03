Sánchez reforça vincles amb Starmer i subratlla la «perfecta sintonia» amb Londres sobre Gaza

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha subratllat aquest dimecres la "perfecta sintonia" que manté amb el seu homòleg britànic, el primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer, en reptes "globals" com el canvi climàtic o davant la "terrible tragèdia" que es viu a Gaza. Sánchez ho ha dit a Downing Street, seu oficial del primer ministre britànic, després de la reunió que han mantingut els dos mandataris en la primera cimera oficial entre ambdós països després de set anys. La trobada ha servit per signar un acord bilateral "molt important" -en paraules del líder espanyol- que també "enfortirà la cooperació i col·laboració" en àmbits com la igualtat de gènere, el desenvolupament sostenible o la transició cap a una economia verda.
En una declaració institucional, però de posada en escena informal que els dos líders han fet asseguts en dues butaques en una de les estances de Downing Street, Starmer ha considerat "increïble" que faci set anys que els dos països no es reunien, i ha celebrat que finalment ho puguin fer dos dirigents d'afinitat ideològica, un socialista i l'altre laborista.
El primer ministre britànic ha destacat els "vincles" entre ambdós països, tot subratllant que Espanya és destí turístic "i de negocis" per a "milers" de persones del Regne Unit. Es tracta, ha dit, d'una relació "fonamental i valuosa".
Alhora ha indicat que durant la trobada ha compartit amb Sánchez reflexions entorn d'Ucraïna, de la situació "terrible" que es viu a Gaza o sobre l'acord bilateral que s'ha signat avui, que ha considerat "molt important". "Avui és un dia crucial per al meu país i per al meu govern", ha reblat.
En el mateix sentit, Sánchez ha felicitat la iniciativa del seu homòleg britànic perquè "ha aconseguit concloure amb èxit un acord fonamental entre Espanya, el Regne Unit i la Unió Europea" entorn de Gibraltar. El president espanyol es referia a l'acord signat el juny passat que, entre d'altres, comporta l'eliminació de barreres físiques, controls i les inspeccions sobre persones i mercaderies que circulin entre Espanya i el penyal, al mateix temps que es preserva l'espai Schengen, el Mercat únic i la Unió Duanera de la UE.
En paral·lel, Sánchez ha felicitat el laborista per "la manera com el Regne Unit està reiniciant relacions amb la Unió Europea" després del Brexit.
Crítiques a la UE a The Guardian
En una entrevista amb 'The Guardian' aquest dimecres, Sánchez ha admès el "fracàs" de la resposta de la Unió Europea davant la guerra a Gaza. En aquest sentit, ha qualificat la resposta a l'assalt israelià com un dels episodis "més foscos de les relacions internacionals del segle XXI". "És inacceptable, i no podem continuar així si volem augmentar la nostra credibilitat pel que fa a altres crisis, com la d'Ucraïna", ha reblat.
També ha criticat el president dels Estats Units, Donald Trump, per desmarcar-se de l'Acord de París pel clima i per la reducció de les seves contribucions a organismes internacionals d'ajuda humanitària o a l'Organització Mundial de la Salut.
"La realitat més impactant a la qual ens enfrontem és que el principal arquitecte de l'ordre internacional, que són els EUA després de la Segona Guerra Mundial, ara està debilitant aquest ordre internacional, i això no serà positiu per a la societat nord-americana ni per a la resta del món, especialment per als països occidentals", afirma, tot afegint: "Per això crec que hi ha una oportunitat per a la Unió Europea i també per al Regne Unit".