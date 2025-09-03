Feijóo planta l'obertura de l'any judicial

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no assistirà a l’acte d’obertura de l’Any Judicial de divendres presidit pel rei Felip VI i la presidenta del CGPJ i del Tribunal Suprem, Maria Isabel Perelló. Els populars argumenten que Feijóo s’havia compromès prèviament a assistir a l’acte d’inauguració del curs polític del PP de Madrid, protagonitzat per Isabel Díaz Ayuso. Però alhora apunten a la presència a l’acte del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. “El PP lamenta que el govern sotmeti el cap de l'Estat a la tensió institucional de compartir acte amb un Fiscal General en aquesta situació processal, cosa que seria fàcilment evitable si Pedro Sánchez forcés la seva renúncia de manera immediata”, sostenen.
És la primera vegada que Feijóo falta a l’obertura de l’Any Judicial des que és líder del PP. La seva absència coincideix amb un increment de la tensió entre el sector conservador de la judicatura i l’executiu per les acusacions del president espanyol, Pedro Sánchez, a la politització d’alguns jutges, i per la presència del fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
En un missatge difós aquest dimecres, el PP apunta que com a conseqüència d'aquest compromís previ amb Ayuso, Feijóo “no assistirà a una obertura de l’Any Judicial en la que participa un Fiscal General de l'Estat que va incórrer en desviació de poder i que està processat i a l’espera de ser jutjat pel mateix Tribunal Suprem”.
De fet, els populars acusen el govern espanyol de no respectar la Justícia i de posar en dubte les resolucions de jutges i magistrats.
“L’any judicial arranca la mateixa setmana que el president del govern ha dit que al nostre país els jutges persegueixen els ciutadans per les seves idees polítiques i no per la comissió de delictes”, escriuen, i “Pedro Sánchez dubta de les imputacions i processaments del Fiscal General, del seu germà i de la seva dona posant en qüestió el Tribunal Suprem, el TSJ d’Extremadura, l’Audiència Provincial de Madrid i dos jutjats d’instrucció”.
Per tot plegat, segons el PP, el govern espanyol ha demostrat que “no respecta la Justícia”. “Amnistia a imputats com Puigdemont, indulta condemnats com Junqueras, celebra que s’anul·lin les condemnes a Chaves i Griñán i protegeix a persones com Álvaro García Ortiz, Begoña Gómez o David Sánchez-Castejón”, sostenen.