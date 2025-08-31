Feijóo acusa Sánchez d'encapçalar un «govern fallit» que s'ha «posat de perfil» davant els incendis

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha donat aquest diumenge el tradicional tret de sortida al curs polític a la localitat gallega de Cerdedo-Cotobade, on ha acusat Pedro Sánchez d'encapçalar un "govern fallit" que s'ha "posat de perfil" davant els incendis. "Fa falta un executiu més preocupat de perdre els boscos que de perdre el relat.\r\n\r\nEls recursos de l'Estat no estan per ser pidolats, sinó per ser posats a disposició de les comunitats autònomes", ha etzibat Feijóo, que ha descartat gestionar "la ruïna del 'sanchisme'". "Espanya no és un estat fallit, sinó que té un govern fallit. I aquí no cal canviar l'arquitectura de l'Estat, el que s'ha de canviar és el govern central de l'Estat", ha volgut deixar clar el president del PP.\r\n