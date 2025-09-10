La Flotilla denuncia un segon atac amb un dron recobert de combustible

La Global Sumud Flotilla ha denunciat que ha patit un segon atac en un dels seus vaixells, ara en aigües de Tunísia. L'endemà del primer incident al vaixell de l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i l'activista climàtica Greta Thunberg, l'organització d'activistes contra el genocidi a la Franja de Gaza ha compartit un altre vídeo que mostra com un artefacte impacta al buc, molt a prop d'una persona, i l'incendia.
La Flotilla ha indicat que les primeres indagacions apunten que es tractaria d'un dron remullat amb combustible, de la mateixa manera que va passar la nit d'aquest dilluns. Ja aleshores, van denunciar un moviment intimidatori d'Israel, mentre que les autoritats de Tunísia van descartar una acció externa hostil i van apuntar a un incendi accidental per una cigarreta o provocat amb un encenall.
El primer vaixell afectat va ser el Vaixell Familiar, amb bandera portuguesa, mentre que el segon ha estat l'Ànima. Tots els passatgers n'han sortit il·lesos i el foc ha quedat extingit poc després de la mitjanit. Si bé, la Flotilla ha denunciat que "aquests atacs arriben durant la intensificació de l'agressió israeliana a Gaza" i ha acusat el govern de Benjamin Netanyahu d'utilitzar-los per distreure i fer fracassar la missió humanitària.
Amb motiu del primer incendi, Colau va explicar a Catalunya Ràdio que els qui viatgen en cada embarcació van fent torns perquè sempre hi hagi algú i que ella havia fet el torn del migdia i tarda i va marxar després a una trobada amb la relatora especial de l'ONU als territoris palestins, Francesca Albanese. Quan tornaven d'aquesta trobada van rebre una trucada per informar-los del que havia passat a port. Segons Colau, en el moment dels fets hi havia dins de l'embarcació quatre persones de la tripulació i tres participants de la Flotilla.
La Flotilla continuarà el viatge cap a Gaza aquest dimecres
La Flotilla ja va assegurar que, malgrat el primer incident, continuaria el viatge cap a Gaza aquest mateix dimecres. En una compareixença celebrada a Tunis aquest dimarts, representants de la missió van assegurar que la voluntat dels tripulants és la de persistir en l'entrega d'ajuda humanitària. "Cap acció ens aturarà", va apuntar un dels organitzadors, qui alhora va subratllar que cap membre de la flotilla ha decidit abandonar la missió.
En aquest sentit, Albanese va instar els tripulants a mantenir la "determinació" perquè el viatge transcorri "dins un esperit pacífic". "Espero que la tensió d'aquesta nit no ajorni la missió ni la determinació de continuar", va dir Albanese, acompanyada dels organitzadors de la flotilla.
En un altre sentit van les declaracions de la Comissió Europea, partidària de "no fomentar" les flotilles d'ajuda humanitària a Gaza. "No encoratgem flotilles com aquesta perquè poden escalar la situació i posen els participants en risc", va dir la portaveu de l'executiu comunitari pels Drets Socials, Eva Hrncirova.