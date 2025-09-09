Israel ataca la cúpula de Hamàs a Qatar

Israel ha atacat un edifici a la capital de Qatar, Doha, on assegura que hi havia la delegació negociadora de Hamàs. Presumptament, s'hi estava celebrant una reunió per discutir un possible alto el foc a la Franja de Gaza. La delegació negociadora, encapçalada per un dels principals líders de Hamàs, Khalil al-Hayya, hauria sobreviscut, segons ha explicat una font del moviment palestí a l'agència EFE.
L'exèrcit israelià ha confirmat que ha fet un "atac precís contra l'alt lideratge" de l'organització, i que ha pres "mesures per mitigar els danys a civils". El bombardeig s'ha produït al barri de Katara.
A Doha s'estava celebrant una reunió per discutir l'última proposta del president dels Estats Units, Donald Trump, per a un alto el foc a la Franja de Gaza. En aquestes converses, Qatar exerceix de mediador i hi participa la delegació negociadora del grup islamista palestí.
Les Forçes de Defensa d'Israel (FDI) han afirmat que l'objectiu de l'atac ha estat "la cúpula de lʻorganització terrorista Hamàs". "Durant anys, aquests membres de la cúpula de Hamàs han encapçalat les operacions de l'organització terrorista, i han estat directament responsables de la brutal massacre del 7 d'octubre (de 2023) i orquestrant i gestionant la guerra contra l'Estat d'Israel", han afegit.
Netanyahu treu pit
El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha confirmat en un comunicat breu l'atac, i l'ha descrit com una operació "completament independent" per part de l'Exèrcit i del servei d'Intel·ligència israelians. "Israel la va iniciar, Israel la va dur a terme i Israel assumeix tota la responsabilitat", ha dictaminat.
El govern de Qatar ha condemnat fermament l'atac "covard" d'Israel, i ha advertit que suposa una "violació flagrant de la llei internacional". En un missatge a X, l'assessor del primer ministre de Qatar i portaveu d'Exteriors, Majed Al Ansari, ha assegurat que el bombardeig suposa una "amenaça greu per a la seguretat" dels residents a Qatar, i ha avisat que l'estat qatarià "no tolerarà aquesta actitud temerària" d'Israel ni violacions de la seva sobirania.
El líder de les Nacions Unides, António Guterres, ha valorat l'atac com una "violació flagrant de la sobirania i de la integritat territorial de Qatar". "Totes les parts han de treballar per aconseguir un alto el foc permanent a Gaza, no per destrossar-lo", ha denunciat.
Israel ordena l'evacuació de la ciutat de Gaza
Paral·lelament, Israel ha ordenat aquest matí l'evacuació de tota la ciutat de Gaza en una maniobra que pot ser definitiva per prendre'n el control. L'exèrcit del país ha demanat als residents que evacuïn el centre urbà abans d'una nova ofensiva.
Ha estat Avichay Adraee, portaveu de l'exèrcit israelià, qui ha anunciat que els militars "operaran en l'àrea de la ciutat amb gran força". En aquest sentit, Adraee ha demanat als ciutadans gazians que es desplacin a l'anomenada "zona humanitària" d'Al Mawasi, al sud de la ciutat.