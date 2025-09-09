Israel ordena l'evacuació total de la ciutat de Gaza

Israel ha ordenat l'evacuació de tota la ciutat de Gaza en una maniobra que pot ser definitiva per prendre'n el control. L'exèrcit del país ha demanat als residents que evacuïn el centre urbà abans d'una nova ofensiva. Benjamin Netanyahu deixa clar que, malgrat les crides internacionals a l'alto el foc fins i tot mediat pels Estats Units, manté el seu pla per apoderar-se de tota la Franja.
Ha estat Avichay Adraee, portaveu de l'exèrcit israelià, qui ha anunciat que els militars "operaran en l'àrea de la ciutat amb gran força". En aquest sentit, Adraee ha demanat als ciutadans gazians que es desplacin a l'anomenada "zona humanitària" d'Al Mawasi, al sud de la ciutat.
Netanyahu ha afirmat que Israel ha de "completar la feina" i derrotar Hamàs perquè no vol deixar les armes. Cal recordar que el grup palestí va dir que es desarmaria quan es reconegués un estat palestí independent. Amb la maniobra d'aquest dimarts, el govern israelià intenta prendre el control dels dos bastions restants de Hamàs. Al seu torn, el ministre de Defensa, Israel Katz, ha amenaçat amb "demolir" la ciutat de Gaza.
Les maniobres militars a la ciutat de Gaza s'ha intensificat en els últims dies amb el bombardeig d'una cinquantena de torres residencials que Israel considera que Hamàs utilitza amb "finalitats terroristes". "Vaig prometre que tiraríem els gratacels terroristes de Gaza i ja n'han caigut 50", ha sentenciat Netanyahu, advertint que això "només és la introducció i l'inici de la principal operació intensiva".
L'ofensiva israeliana ha deixat fins ara més de 64.500 palestins morts i més de 163.000 ferits, segons les autoritats gazianes. Mentrestant, es multipliquen les denúncies internacionals sobre les accions de l'exèrcit israelià a l'enclavament, titllades de "genocidi" per governs de tot el món i organitzacions internacionals, a més de la fam registrada a Gaza a causa de les severes limitacions a l'entrega d'ajuda humanitària.