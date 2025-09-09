La Flotilla denuncia un atac amb drons al vaixell d'Ada Colau i Greta Thunberg

La Global Sumud Flotilla ha denunciat que un dels vaixells que viatgen fins a la Franja de Gaza ha patit un atac amb drons la nit d'aquest dilluns. Es tracta del buc "Família" en el qual naveguen l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau i l'activista climàtica Greta Thunberg, que estava atracat al port de Tunis (Tunísia). Tot i que estava gairebé buit en el moment dels fets, s'ha incendiat i ha deixat danys materials.
Els organitzadors han explicat que s'ha obert una investigació per saber què ha passat exactament. "Els actes d'agressió destinats a intimidar i descarrilar la nostra missió no ens dissuadiran", han assegurat. La flotilla va arribar a Tunis diumenge i té previst reiniciar la navegació aquest dimecres.
Colau ha explicat a Catalunya Ràdio que, tot i que s'allotjava en un hotel de la capital tunisiana, ha sortit ràpidament a comprovar l'estat de l'embarcació i que els primers indicis fan pensar que han estat atacats amb un dron. En aquest sentit, Global Sumud Flotilla ha compartit diversos vídeos del moment de l'impacte, tot i que no es percep amb claredat què ha pogut passar.
L'exalcaldessa de Barcelona ha explicat que els que viatgen en aquesta embarcació van fent torns perquè sempre hi hagi algú i que ella havia fet el torn del migdia i tarda i va marxar després a una trobada amb l'advocada italiana Francesca Albanese. Quan tornaven d'aquesta trobada van rebre una trucada per informar-los del que havia passat a port. Segons Colau, en el moment dels fets hi havia dins de l'embarcació quatre persones de la tripulació i tres participants de la Flotilla.
Colau ha assegurat no estar sorpresa per aquests fets ja que ha dit que és l'"estil d'Israel" i ha afegit que "no és la primera vegada que passa". Ha explicat també que havien rebut formació i fet simulacres per si una cosa així passava i això ha permès que les persones que hi havia a l'embarcació actuessin de pressa i l'incendi només hagi cremat les armilles salvavides. Malgrat tot, ha apuntat que "potser" s'ha d'ajornar el reinici de la navegació, previst per aquest dimecres.
Al seu torn, les autoritats de Tuníssia han descartat una acció externa hostil i han apuntat a un incendi accidental de les armilles salvavides per una burilla o provocat amb un encenall. "És una denúncia completament infundada", han dit. Sigui com sigui, l'atac a les 23:45 hores (hora local) ha causat "danys per foc a la coberta principal i al magatzem baix". S'espera que les embarcacions de la flotilla surtin aquest dimecres des del port de Sidi Bou Said, a prop de la capital tunisiana, rumb a l'enclavament palestí amb uns 300 voluntaris de fins a 44 països.
La Unió Europea demana no fomentar flotilles
El presumpte atac arriba l'endemà que la Comissió Europea s'hagi mostrat partidària de "no fomentar" les flotilles d'ajuda humanitària a Gaza. "No encoratgem flotilles com aquesta perquè poden escalar la situació i posen els participants en risc", va dir la portaveu de l'executiu comunitari pels Drets Socials, Eva Hrncirova.
Si bé Brussel·les apunta que els atacs contra aquest tipus d'embarcacions "no estan justificats", considera que la millor forma de fer arribar productes al territori palestí és a través dels seus socis humanitaris. En aquest sentit, i malgrat els bloqueigs d'Israel a organismes de l'ONU com la UNRWA, la Comissió prefereix mantenir oberta "la via de la diplomàcia" amb Tel-Aviv.