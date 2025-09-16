El tram de Barcelona que concentra més trànsit: 60.000 vehicles al dia

Hi ha carrers de Barcelona que concentren més de 50.000 vehicles en un dia. Es calcula que en passen uns 2.000 cada hora, segons les dades de l'Ajuntament que analitzen la mobilitat a la ciutat de l'any passat. Concretament, el tram més transitat és el d'Aragó a la cruïlla amb Bailèn, amb una intensitat mitjana diària de 55.300 vehicles, que arriba a 60.000 entre setmana, mentre que el segon és Aragó amb Muntaner. La Gran Via amb Pau Claris els segueixen, així com Gran Via amb plaça Universitat, que és la travessia més transitada durant el cap de setmana. L'afluència de vehicles va baixar el 2024 respecte a l'any anterior i amb el 2019 en la majoria de punts de mesura del consistori.
Pel que fa a les rondes, però, aquestes són clarament les dues vies amb més trànsit, i el punt més crític és la zona del nus de la Trinitat, amb una afluència mitjana de 84.000 vehicles cada dia -un 2% més que el 2023, però una reculada de l'1,6% respecte al 2022. Si es parla de números rodons, hi circula un vehicle per segon. En general, la ronda de Dalt és més utilitzada que la del Litoral, amb trams especialment carregats com el pas de la carretera per les zones del parc de l'Oreneta, a Sarrià-Sant Gervasi, en sentit Llobregat, o bé per Roquetes o per la plaça de Karl Marx en sentit Besòs. D'altra banda, quant a la ronda del Litoral, a banda del nus de la Trinitat, el pas de la via pel carrer Santander és per on passen més conductors –es tracta d'un tram amb tres carrils, mentre que el gruix de la carretera en té dos.
Més enllà de les vies ràpides, el tram del carrer Aragó amb Bailèn és el de més intensitat mitjana diària, seguit d'Aragó amb Muntaner, Gran Via amb Pau Claris i Gran Via amb plaça Universitat. Les dues vies que travessen la ciutat horitzontalment ocupen els nou primers llocs al rànquing de punts amb més afluència, mentre que el desè és per a l'avinguda Diagonal, concretament a la Zona Universitària, en direcció Llobregat, per on passen uns 45.000 conductors diaris.
També té una afluència destacable l'avinguda Meridiana, a l'altura de Can Dragó en direcció al centre de la ciutat, amb uns 40.000 vehicles cada dia. I fora de les quatre grans vies esmentades, hi ha l'avinguda Sarrià amb l'avinguda Josep Tarradellas (uns 30.000 vehicles diaris), Comte Urgell amb Rosselló, París amb Villarroel o bé Balmes amb Rosselló (totes tres amb uns 28.000). La Travessera de Dalt amb el carrer Massens, Marina amb Diputació o Balmes amb Mallorca són altres punts molt transitats a la ciutat.
Menys vehicles a les vies de la ciutat i a les rondes
L'Ajuntament de Barcelona disposa de més de 800 punts on es mesura l'aforament de vehicles a la ciutat, dels quals gairebé la meitat són de trànsit a les calçades on circulen els motoritzats. En la majoria de localitzacions (un 55%) l'afluència de cotxes, furgonetes i similars ha baixat respecte al 2023. Destaca Aragó amb Padilla (-15,6%), i entre les baixades també hi ha diversos punts de Gran Via amb plaça Universitat i altres carrers de l'Esquerra de l'Eixample. En un 36% dels carrers hi passen més vehicles que l'any passat, entre els quals l'avinguda Meridiana amb el passeig de Santa Coloma (8,8%) o amb el carrer Rio de Janeiro. En la resta de punts de mesura no hi ha dades comparatives disponibles per al 2023.
Les dades són també més baixes que el 2019, l'últim any prepandèmia, en un 78% dels punts de mesura en què hi ha dades disponibles per als dos anys. En la mateixa línia, en vuit de cada deu punts de les dues rondes de Barcelona –on hi ha 62 mesuradors més– hi ha menys trànsit que un any enrere. En general, pràcticament tots els punts de les rondes on hi ha més vehicles són al llarg de la del Litoral, mentre que la de Dalt tendeix a la baixa.
Diagonal i Gran Via, els grans eixos per a les bicicletes
Les dades també recullen el flux de vehicles en 381 punts de la xarxa de carrils bici. Les xifres diuen que, en aquest sentit, el punt més transitat és l'avinguda Diagonal amb passeig de Gràcia en sentit Besòs, amb 4.430 al dia -o, el que seria el mateix, gairebé 200 per hora. El segon és Diagonal amb Casanova, en sentit Llobregat (4.266), per davant de Gran Via amb Pau Claris i la mateixa via amb Muntaner. Diagonal i Gran Via són els dos eixos amb més afluència de vehicles que circulen pels carrils bici.
Finalment, en els punts del carrer Aragó més congestionats pel que fa a la calçada principal on dominen els vehicles motoritzats, els usuaris del carril bici no circulen tant. Per l'encreuament entre el passeig Pujades i passeig Lluís Companys en sentit Besòs, és a dir, al costat de les portes del parc de la Ciutadella, hi passen més bicicletes, així com pel passeig Joan de Borbó amb la plaça Pau Vila o bé per Provença amb Comte d'Urgell. En el cas dels punts situats a carrils bici, la majoria de les localitzacions registren més activitat que l'any passat.