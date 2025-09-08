L'Ajuntament de Barcelona i el RACC aposten per invertir en busos interurbans mentre Rodalies no millori

La primera tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, i el president del RACC, Josep Mateu, han defensat que cal augmentar la inversió en autobusos interurbans per reduir les arribades en cotxe a la ciutat. Així ho han dit en una taula rodona sobre mobilitat organitzada per Foment del Treball. Mateu ha afirmat que cal un increment "dràstic" d'autobusos interurbans i Bonet ha remarcat que cal més inversió en aquest transport per reduir el fet que el 42% dels desplaçaments que provenen de fora de la ciutat siguin en vehicle privat. Sobre els aparcaments dissuasius, Mateu ha demanat que l'Ajuntament els "lideri", però Bonet ha rebutjat que el consistori se'n faci càrrec econòmicament i que siguin a l'entrada de la ciutat.\r\n