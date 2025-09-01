Impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles: consulta la teva quota i quan l’has de pagar

L’Agència Tributària de Catalunya (ATC) ha publicat la llista definitiva corresponent a l’exercici 2024 de tots els vehicles que tributen per l’impost sobre les emissions de CO2.
A partir de l’1 de setembre, les persones titulars d’un o més vehicles poden consultar les seves dades i la quota que han de pagar a la seu electrònica de l’Agència, a través d’El meu espai ATC, amb identificació digital (IdCAT Mòbil o un altre certificat digital). Per consultar un únic vehicle, hi ha disponible un accés bàsic amb NIF i matrícula, sense necessitat d’identificació digital.
Dates clau de pagament
- Vehicles amb el pagament domiciliat abans del 15.07.2025: el càrrec es farà el dia 20.11.2025.
- Vehicles que no han domiciliat el pagament abans del 15.07.2025: el termini de pagament voluntari sense recàrrecs és de l’1.09.2025 al 20.11.2025.
Com es pot pagar?
- A partir de l’1.09.2025, es pot pagar accedint a la consulta de la llista de vehicles des d’El meu espai ATC, amb identificació digital.
- Si només cal pagar un únic vehicle, hi ha l’opció de fer el pagament accedint amb la matrícula i el NIF del titular.
- També es pot pagar amb la carta de pagament que s’enviarà al domicili de tots els titulars de vehicles amb quota a pagar.
Canals de pagament (amb targeta, càrrec en compte o Bizum):
Per internet
- El meu espai ATC
- Seu electrònica
- Codi QR de la carta de pagament
Per l’app
- Aplicació mòbil de l’ATC
Per telèfon
- 012 (només amb targeta)
- 93 551 51 51, servei L’ATC us truca
Presencialment
- Entitats financeres col·laboradores
- Oficines de Correus, per gir postal (amb cost)
- Oficines de l’ATC
La data límit de pagament és el 20 de novembre del 2025.
Qui ha de pagar l’impost?
Han de pagar l’impost les persones físiques i jurídiques que durant l’any 2024 han tingut el domicili fiscal a Catalunya i han estat titulars d’un vehicle (turisme, furgoneta o motocicleta). En concret, hi estan subjectes els turismes i motocicletes amb unes emissions de més de 120 g/CO2 per km i les furgonetes amb emissions de més de 160 g/CO2 per km.
També hi estan obligades les persones jurídiques sense residència fiscal a Catalunya però que, durant el 2024, hi han tingut un establiment, sucursal o oficina i han estat titulars d’algun vehicle domiciliat a Catalunya.
Qui no hi està subjecte o n’està exempt?
No estan subjectes al pagament els vehicles 100 % elèctrics, els ciclomotors, els camions o vehicles de més de 3,5 tones, els autocars i els vehicles autoritzats a transportar més de 9 persones (incloent-hi el conductor).
N’estan exempts els vehicles adaptats per a la conducció de persones amb mobilitat reduïda. Els vehicles amb matrícula de vehicle històric i els vehicles clàssics gaudeixen d’una bonificació del 100 % de la quota íntegra i, per tant, tampoc tributen. Així mateix, no han de pagar l’impost els titulars dels vehicles que no superin els 6 euros de quota a ingressar.
Cal destacar que, si s’ha domiciliat el pagament de l’impost abans del 15.07.2025, s’obté una bonificació del 2 % de la quota.
On va la recaptació?
L’impost sobre les emissions de CO2 dels vehicles és un tribut verd, en línia amb la fiscalitat ambiental que es promou a Europa per lluitar contra el canvi climàtic. Grava les emissions de CO2 de turismes, furgonetes i motocicletes pel seu impacte directe en l’efecte d’hivernacle i l’escalfament global, i, per tant, per les conseqüències que pot tenir en la salut de les persones.
La recaptació es destina íntegrament al Fons climàtic i al Fons del patrimoni natural, i retorna a la ciutadania a través de la inversió en accions per millorar el medi ambient, fomentar la mobilitat sostenible i la transició energètica, fer front a la vulnerabilitat en àmbits com l’agricultura i les zones litorals, i impulsar la recerca i la innovació amb ajuts a universitats, ens locals i empreses. La informació sobre els projectes en què s’inverteix l’any 2025 es pot consultar al web de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
Canals d’atenció
- Seu electrònica de l'ATC. Tota la informació sobre l’impost i assistent virtual: atc.gencat.cat/impostco2
- El meu espai ATC. Consulta de dades, domiciliació, pagament i al·legacions: atc.gencat.cat/espai-atc
- Telèfon 012. Consultes de caràcter general i pagament automatitzat.
- L’ATC us truca (93 551 51 51). Telèfon d’assistència en la tramitació.
- Oficines de l’ATC.
Per saber-ne més, visiteu el web impostco2.gencat.cat.