El Barcarès anul·la l’espectacular mercat de Nadal

Tot i que encara queden uns mesos per Nadal, ja comencen els preparatius per instal·lar les fires i els mercats que duren tot el desembre i part del gener. Tot i que hi ha un famós mercat que enguany es quedarà sense celebrar Nadal, és el Mercat del Bacarès, que enguany ha sigut cancel·lat per l'Ajuntament del poble a causa de les trames de corrupció que envolten el seu alcalde, Alain Ferrand.
Així ho ha avançat el diari L'Indépendant en una entrevista amb Ferrand en què confirma que ha decidit no muntar el Mercat de Nadal del Bacarès aquest any perquè "no es pot organitzar un esdeveniment màgic d'aquesta envergadura amb les manilles als canells; això no s'improvisa", declarava al diari.
L'alcalde d'aquest poble nadalenc va ser detingut l'abril de 2024 a l'aeroport de Montpeller en el marc d'una investigació per sospites de corrupció i favoritisme en la gestió dels contractes públics relacionats amb els pobles de Nadal del municipi entre el 2012 i el 2024.
També se l'acusa de "presa il·legal d'interessos", "participació en associació de malfactors", "blanqueig" i "transferència no declarada de fons procedents de l'estranger", com explica el diari. L'edil va ingressar provisionalment a presó el dimecres 1 de maig de 2024. Abans, ja havia complert sis mesos de presó l'any passat i havia estat posat en llibertat amb la prohibició de trepitjar el seu municipi.
Un mercat de Nadal històric
El de Bacarès és un Mercat de Nadal que des que es va crear el 1999 no ha parat d'acumular visitants d'arreu del país. Compta amb 6 hectàrees de llums, atraccions i una pista de gel, a més d'espectacles i un mercat gastronòmic i artesanal. L'any passat ja va viure una tragèdia natural: un incendi de grans dimensions va arrasar el mercat i va cremar més de 3.000 metres quadrats.
La tragèdia d'enguany és que no se celebrarà, fet que l'alcalde ha aprofitat per defensar que és bon moment "per continuar sent atractiu, cada any cal innovar", explica Ferrand. En aquest sentit, avança que l'Ajuntament preveu crear una "ciutat de Nadal" amb una decoració especial i assegura que el 2026 el mercat tornarà "en una versió espectacular".