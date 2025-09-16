Mor una persona atropellada per un camió a l’N-II a Tordera

Una persona ha mort atropellada per un camió aquest dimarts al matí a l’N-II a Tordera (Maresme) en sentit Maçanet. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del sinistre viari al punt quilomètric 686 d'aquesta via a les 09.02 h. Per causes que encara s’estan investigant, una persona que tenia el vehicle aturat al voral ha sigut atropellada pel vehicle.\r\n\r\nArran del sinistre, que ha obligat a tallar la via en tots dos sentits de la marxa, s’han activat cinc patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i efectius del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).\r\n\r\nAmb aquesta víctima, són 104 les persones que han perdut la vida a les carreteres catalanes enguany, 9 de les quals atropellades, segons dades provisionals.\r\n