Tots els cinquens premis de la loteria de Nadal 2025

Els números 23112, 60649, 77715, 25412, 61366, 94273, 41716 i 18669 són els cinquens premis de la loteria de Nadal d'aquest 2025.
- 23112: Ha venut una sèrie a Barcelona, Sort (Lleida) i Porqueres (Girona). Aquest s'ha venut principalment a Andorra (Terol), amb 150 sèries; però també ha repartit 20 sèries a Saragossa, 10 a Granada i en 12 poblacions més.
- 60649: Una sèrie ha caigut a Montgat (Barcelona) i una altra a Viladecans. El gruix del número s’ha venut a Roquetas de Mar, Màlaga i Pontevedra, amb 45 sèries a cadascuna, i a Las Palmas de Gran Canària, amb 38.
- 77715: També ha tocat a Catalunya. Concretament a Barcelona ciutat i el Prat de Llobregat (Barcelona). El tercer cinquè del matí també ha sigut molt repartit per l'Estat. Ha tocat a Elda (Alacant), Villanueva de la Serena (Badajoz), Palma (Balears), Aranda de Duero (Burgos), Guadalajara, Madrid, San Lorenzo de l'Escorial (Madrid), Pamplona i Saragossa.
- 25412: Ha passat de llarg de Catalunya i ha tocat a Madrid, Salamanca, Màlaga, Morón de la Frontera (Sevilla) i Saragossa.
- 61366: A Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. També a la resta de l'Estat a Albacete, Granada, Huelma (Jaén), Madrid, Xinzo de Limia (Ourense), Guijuelo (Salamanca), Arroyo de la Encomienda (Valladolid) i Zamora.
- 94273: El sisè cinquè premi del matí també passa de llarg de Catalunya. Toca a Monzón (Osca), Torrejón de Ardoz (Madrid) i Alcanyís (Terol).
- 41716: Ha tocat a diversos punts de l'Estat, però a Catalunya, només Tarragona ha estat afortunada amb els 60.000 euros per dècim.
- 18669: L'últim cinquè premi no ha tocat a Catalunya.
Si ets una de les persones afortunades que ha guanyat un quart o cinquè premi, una aproximació o un reintegrament, has d'anar alerta que aquests premis no superen els 20.000 euros per dècim, o 6.000 euros en cas del cinquè premi. En aquest sentit, no serà necessari pagar cap impost i els compradors de les butlletes rebran la totalitat del premi.
Com puc cobrar el dècim?
En primer lloc, és necessari presentar el dècim o el tiquet premiat. En cas de voler rebre el pagament a través d'entitats financeres, aquest no es realitzarà fins que es proporcioni la documentació i la informació requerida per complir amb les normatives relacionades amb la prevenció del blanqueig de capitals, el finançament del terrorisme, la legislació fiscal o qualsevol altra disposició aplicable.
El pagament s'efectuarà mitjançant un xec o una transferència bancària, sense que sigui obligatori que el guanyador obri cap compte a l'entitat financera on es faci el cobrament. A més, no se li podrà carregar cap tipus de despesa ni comissió.
- Premis de menys de 2.000 euros: En cas de premis amb un import inferior a 2.000 euros per cada tiquet, aquests es podran recollir exclusivament en un dels 11.000 punts de venda de la xarxa comercial de loteries, a partir de la mateixa tarda del sorteig (un cop s'hagin verificat els números extrets) mitjançant els processos informàtics.
- Premis iguals o superiors als 2.000 euros: Es procedirà al cobrament d'aquests premis en les entitats financeres autoritzades.