La Fundació la Caixa augmenta a 250 milions la inversió social a Catalunya

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president de la Fundació la Caixa, Isidre Fainé, han signat aquest dilluns un acord en matèria d’acció social, cultural i d’investigació i beques per a aquest any. La Fundació la Caixa ha augmentat a 250 milions d’euros la totalitat de la inversió social que duu a terme a Catalunya el 2025, cosa que suposa un increment de 25 milions d’euros respecte de l’any anterior. Un total de 99 milions d’euros es destinaran als programes socials de l’entitat dirigits especialment als col·lectius més vulnerables.
“La nostra inversió per a acció social ha augmentat aquest any un 10% amb l’objectiu de potenciar els projectes més transformadors, dedicats a fomentar la igualtat d’oportunitats. Una altra de les prioritats estratègiques és la creació del CaixaResearch Institute, l’edifici del qual s’inaugurarà el 2026. Tots aquests projectes estan centrats a contribuir al progrés de Catalunya i al benestar dels catalans”, ha explicat Isidre Fainé.
El president Illa ha explicat que “aquest acord respon a la prioritat del Govern d’impulsar la igualtat d’oportunitats, generar prosperitat i compartir-la, per continuar construint una Catalunya més justa i igualitària”. Una col·laboració que també “fomenta la investigació en l’àmbit de la salut per reforçar l’ecosistema científic i continuar sent un referent indiscutible a Europa”.
Entre els objectius que s’estableixen a l’acord hi ha la lluita contra la pobresa infantil, la promoció de l’envelliment actiu i saludable, l’atenció a persones amb malalties avançades i la millora de les condicions laborals i vitals de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió. A més d’aquestes línies d’actuació, l’acord també preveu accions en els àmbits cultural i d’investigació i beques.