Protecció Civil anuncia una prova de les alertes als mòbils a Barcelona: què fer si sona l'alarma

Protecció Civil farà el dilluns 3 de novembre una prova del sistema d'alertes als telèfons mòbils a la vegueria de Barcelona. Tots els telèfons mòbils intel·ligents que es trobin a la zona a les 10:00 hores rebran un missatge de prova del sistema d'alertes.
Concretament, l'enviament es farà a les comarques del Barcelonès, el Baix Llobregat, el Maresme, el Vallès Occidental i l'Oriental i el text del missatge serà: "Prova d'alerta de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya. En una emergència real rebries instruccions per protegir-te". També s'activarà una enquesta de valoració perquè la ciutadania pugui informar si l'ha rebut bé o ha tingut dificultats.
La directora general de Protecció Civil, Marta Cassany, ha destacat durant la presentació de la prova que aquestes accions serveixen per difondre l'eina entre la ciutadania, que coneguin el sistema i es familiaritzin amb el missatge. Alhora, ha afegit que també serveixen per comprovar que tot funciona correctament i donen la seguretat que el dia que sigui necessari enviar una alerta per una emergència real el sistema serà "efectiu i eficient". El sistema d'enviaments massius es farà servir quan l'autoritat de Protecció Civil hagi determinat que cal donar instruccions a la població sobre accions que ha de dur a terme, com pot ser el confinament davant d'un accident químic o unes inundacions, o bé accions que ha d'evitar fer.
Les instruccions per rebre les alertes al mòbil
Tots els dispositius mòbils situats dins d’una zona on es declari una emergència haurien de rebre una alerta sonora i un missatge informatiu, fins i tot si el telèfon està en silenci, amb el volum baix o amb les notificacions desactivades. Tot i això, hi ha alguns factors que poden impedir la recepció d’aquest avís. Per assegurar-te que el teu mòbil pugui rebre alertes en cas d’una emergència, convé revisar diversos aspectes.
En primer lloc, comprova que tens habilitades les notificacions d’emergència. La majoria de telèfons moderns (amb Android 11 o superior, o bé iOS 15.6 o més recent) tenen les notificacions de protecció ciutadana activades de manera predeterminada.
Tanmateix, si s’han desactivat manualment o si el dispositiu és massa antic (com ara els que funcionen amb Android 8 o inferior), és possible que no rebis cap missatge. En el cas dels dispositius Android, cal anar a la configuració o paràmetres, accedir a l’apartat de "Seguretat i emergència" (el nom pot variar segons el model), i verificar que les alertes de crisi estiguin actives i amb permís per accedir a la ubicació.
En dispositius Apple, cal anar a "Configuració", després a "Notificacions", i a la part inferior de la pantalla, cal assegurar-se que l’opció "Preavisos de Protecció Civil" dins l’apartat "ES-ALERT" estigui habilitada, de color verd. Per a usuaris Android, de marques com Samsung, Xiaomi, Motorola, Huawei, LG, Sony, entre d'altres, Protecció Civil ha publicat una guia específica per ajudar a configurar correctament els avisos d’emergència segons cada fabricant. Val la pena revisar-la si es tenen dubtes.