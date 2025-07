Una «Kiss Cam» descobreix la infidelitat d'un reconegut empresari en un concert de Coldplay

En el concert de Coldplay a Boston, als Estats Units, hi ha hagut molt més que música. La kiss cam va enganxar a dues persones abraçades i afectuoses. A primera vista semblaven parella, però la realitat és que ambdues persones estaven casades amb altres persones, per tant, la pantalla de l'estadi ha revelat a moltíssimes persones una presumpta infidelitat.

En el vídeo que s'ha viralitzat a les xarxes apareixen dues persones abraçades, somrient, i de sobte la kiss cam els enfoca. En veure que la càmera els estava enfocant i projectant a la pantalla de l'estadi, la presumpta parella infidel es giren i marxen corrent dels focus i s'amaguen per tal que no es vegin les seves cares. Una reacció molt estranya que ha provocat que el cantant Chris Martin fes broma sobre ells: "Oh, mireu aquests dos... o estan tenint una aventura sentimental o són molt tímids".

El que s'estava veient en aquell moment no era una història d'amor qualsevol. Era el moment en què enganxaven a Andy Byron, CEO de Astronomer, ballant abraçat i acaramel·lat amb Kristina Cabot, la directora de Recursos Humans de la mateixa empresa. Astronomer és una empresa de software molt rellevant internacionalment que és especialista en dades i intel·ligència artificial, i valorada amb més de mil milions de dòlars.

La dona d'Andy Byron, Kerringan, ja ha eliminat el seu cognom de Facebook. Cal recordar que en els matrimonis americans, un cop es casen, el cognom de l'home passa a ser també el cognom de la dona. Andy Byron, el CEO de l'empresa ha escrit un comunicat que ha compartit a través del nom de l'empresa, en l'escrit assumeix l'error i demana disculpes a la seva família i empresa.

Coldplay accidentally exposed an alleged affair between Astronomer CEO Andy Byron and his colleague Kristin Cabot at one of their recent concerts. pic.twitter.com/hsJHV2u5UM — Pop Base (@PopBase) July 17, 2025

"Vull reconèixer el moment que ha estat circulant per internet i la decepció que ha provocat. El que ses suposava que seria una nit de música i alegria es va convertir en un error personal que es va desenvolupar en un escenari públic. Vull disculpar-me amb la meva dona, la meva família i l'equip d'Astronomer. Mereixen quelcom millor de mi com a soci, com a pare i com a líder", ha expressat Byron.

"També vull expressar com és de preocupant que el que hauria de ser privat s'hagi fet públic sense el meu consentiment. Respecto els artistes i l'entreteniment, però espero que tots puguem reflexionar més profundament sobre l'impacte de convertir la vida d'una altra persona en un espectacle", ha afegit l'empresari.

Les conseqüències de ser infidel en l'era de les xarxes socials

El vídeo sobre la captació de l'exposició en la gran pantalla de l'estadi es va viralitzar a través de les xarxes socials i Byron va començar a rebre dures crítiques per la seva infidelitat al perfil de LinkedIn. Això va provocar que l'empresari tanqués el seu compte de la xarxa social-laboral.

Per altra banda, Kristina Cabot havia estat contractada feia escassos nou mesos "pel seu lideratge excepcional", però ja es comenta que hi havia alguna cosa més que talent professional que va fer que el CEO d'Astronomer la fitxes. Diversos experts indiquen que és possible que la infidelitat dels dos companys de feina passes desapercebuda si no haguessin mostrat de manera tan evident una actitud esquiva en vers la càmera de l'estadi.