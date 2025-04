Chris Martin, cantant de Coldplay, anuncia que pateix depressió i explica com s'ho fa per combatre-la

Chris Martin, cantant de Coldplay va anunciar que està passant per una depressió. Ho va fer en un vídeo que va penjar a xarxes. Apareixia al carrer amb posat tranquil i ho explicava tal com raja: "Hola, soc el Chris de Coldplay, últimament m'he adonat que algunes persones, inclòs jo, lluiten contra la depressió".

El vídeo estava gravat a Seül, a Corea del Sud, on Coldplay hi és de gira aquest mes d'abril. El grup anglès va treure el disc Moon Music l'any passat, però no té previst actuar a Barcelona. El seu cantant està continuant amb els concerts mentre pateix la depressió.

Chris Martin, de Coldplay, anuncia que tiene depresión y da unos consejos para superarla pic.twitter.com/wsbpgEEDy5 — EL MUNDO (@elmundoes) April 16, 2025

Martin aprofita el vídeo per explicar recursos que li han servit per combatre la depressió. Recomana "l'escriptura lliure". Escriure durant dotze minuts com et sents i després cremar el paper. També la meditació i la propiocepció, un moviment corporal per equilibrar el cervell.

El cantant explicava que també s'ha recolzat en la música, concretament, en la de Johns Hopkins, en la lectura, recomanant el llibre El poder de l'oxigen de Patrick McKeown, i en el cinema, amb la pel·lícula infantil Canta. Martin tancava el vídeo mostrant unes persones que estaven ballant allà on ell es gravava i "enviant amor" als seus seguidors.