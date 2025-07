L'actriu argentina, Ana Carolina, anima a parlar català sense vergonya a les xarxes

Ana Carolina Parisi és actriu argentina que fa tres anys que viu i treballa a Barcelona. Va començar a aprendre català amb l'app Duolingo i el seu contingut a xarxes socials parla molt, justament, sobre aquest fet, el de ser una argentina aprenent una nova llengua.

Alguns dels seus vídeos parlen sobre els motius per aprendre català, comparen alguns mots en català amb les paraules que s'utilitzen en l'Argentina o difonen la gastronomia catalana a través d'una classificació dels àpats típics.

@anacarolinaparisi ✨Una de las primeras recomendaciones que me hicieron apenas llegué a Barcelona fue aprender a hablar como alguien de acá! 🌟Mucha gente entrena dicción castellana para obtener un acento similar al que solemos escuchar en las películas 💫Es una herramienta súper útil que te posibilita entrar en más castings y competir al nivel de alguien local ☀️Yo llevo más de tres años estudiando y ya puedo improvisar con la misma facilidad que en mi acento, me llegan todo tipo de castings tanto para papeles de argentina como de española 🪐quien me enseñó el acento es mi profe de otro planeta, Raquel Carballo, reconocidísima coach de acento español a nivel nacional 🔝💫🙏🏻 Raquel me pidió que aclare que no da clases online a gente que no haya tenido de alumnxs de manera presencial #actress #actresslife #actriz #tecnicavocal #barcelona #cine #teatro ♬ sonido original - Anacá