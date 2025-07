Feijóo, després de la imputació de Montoro: «Que s'investigui el que s'hagi d'investigar»

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat aquest divendres que el seu criteri sobre la corrupció "és molt clar" i no canvia "independentment de qui en resulti afectat", però ha evitat citar Montoro. "No parlaré ni de persecució dels jutges ni de pseudomitjans. El que s'hagi d'investigar, que s'investigui", afirma en una setmana marcada per la investigació contra l'exministre popular Cristóbal Montoro pels delictes de suborn, prevaricació, tràfic d'influències i corrupció en els negocis, entre d'altres. Des del PP remarquen que Montoro ha deixat ja el partit, li volien obrir una investigació interna i no mantenia cap relació amb la cúpula actual dels populars.

Segons ha remarcat aquest divendres el vicesecretari popular Juan Bravo, cal deixar que la justícia treballi amb llibertat per dirimir si hi ha quelcom il·legal. "La corrupció és un dels principals objectius contra els quals ha de lluitar la política", ha dit a TVE tot destacant l'esforç fet als governs de Mariano Rajoy en aquest sentit. Pel que fa al cas concret de Montoro, des de Gènova insisteixen que cal "esperar els esdeveniments" i dir amb claredat que estan contra qualsevol mena de corrupció. "Ens fa molt mal a tots", ha reblat abans de dir que els assumptes pels quals s'investiga l'exministre van passar fa gairebé deu anys.

L'escàndol de corrupció que assenyala Cristóbal Montoro i el Ministeri d'Hisenda durant el govern de Mariano Rajoy és contundent, tal com es desprèn del relat del jutge de Tarragona Rubén Rus, que fa dos anys que investiga els fets i tot just aquest dimecres ha aixecat el secret de sumari. La interlocutòria, de 12 pàgines, relata de manera crua la trama que implica el ministre i alts càrrecs del Ministeri per modificar lleis a conveniència per afavorir empreses gasistes, a canvi de diners. Montoro ja ha anunciat que renuncia a la militància del PP.

El jutge veu indicis de l'existència d'una organització amb alts càrrecs del govern espanyol implicats que haurien creat una xarxa d'influència per obtenir beneficis econòmics a canvi d'afavorir empreses del sector del gas a través de modificacions de legislatives. El focus és al Ministeri d'Hisenda que pilotava Montoro, i el bufet d'assessoria Equipo Económico (EE), fundat per Montoro abans de tornar a ser ministre el 2011 (ja ho havia estat entre 2000 i 2004 amb José María Aznar). A canvi de "pagaments importants" a aquesta empresa, els polítics implicats en la trama intervenien decisivament en reformes legislatives perquè fossin favorables als interessos de les empreses en qüestió, agrupades en l'Associació de Fabricants de Gasos Industrials i Medicinals (AFGIM).