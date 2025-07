Barcelona commemora els 20 anys de l’aprovació del matrimoni igualitari: «L'Orgull no caduca»

El 3 de juliol del 2005 va legalitzar-se el matrimoni entre persones del mateix sexe després d’anys de lluita. "Al final del túnel arribava la llum". Així ho ha definit Jaume Collboni, alcalde de Barcelona, que ho ha qualificat de "salt de gegant perquè igualava a tothom en una cosa tan bàsica com poder mostrar la identitat pròpia". La Plataforma d’Entitats LGTBI de Catalunya i PRIDE Barcelona han organitzat la commemoració de la fita legislativa amb l’objectiu de reivindicar-ne el valor històric i social.

Sharonne, la drag-queen i activista LGTBI, ha iniciat l’acte cantant Purple Rain per fer homenatge a Prince, un referent queer. Enguany, la celebració de l’Orgull té per lema: “Cultura LGBTQIA+: Cultura universal”. En el discurs de presentació de l’acte, l’artista ha remarcat que el col·lectiu ha passat “dels marges al centre”. Jordi Petit, escriptor i històric activista gai, i Katy Pallàs i Elisabeth Vendrell, ambdues expresidentes de l’FLG- Associació de famílies LGBTI, han sigut els altres activistes protagonistes de l'esdeveniment. Han participat en una taula rodona on s'han rememorat els èxits del col·lectiu. "Qualsevol petita victòria és resistència", han valorat plegats.

L’onada reaccionària amenaçadora

Les autoritats presents han celebrat els passos endavant que s'han fet quant als drets del col·lectiu, però tothom està d'acord en el fet que encara hi ha feina pendent. "Des de les institucions s’ha de treballar per una societat on tothom càpiga", ha declarat Eva Menor, consellera d’Igualtat i Feminisme.

Autoritats i activistes han fet una crida a “alçar la veu” envers l’auge de l’extrema dreta i els discursos d’odi. “L’onada reaccionària pretén tornar a l’Espanya en blanc i negre propi del NO-DO”, ha afirmat Ana Redondo, ministra d’Igualtat. Jaume Collboni ha posat èmfasi en l’impacte dels discursos homòfobs i trànsfobs en el jovent i en la importància de “tenir consciència del que s’ha aconseguit i del que està en risc”. A Barcelona, l’LGTBI-fòbia és el quart motiu de discriminació i el 2024 se’n van denunciar 226 casos, segons l’informe de l’Observatori de les Discriminacions a Barcelona.

Una lluita històrica

El 2005, el govern de José Luis Rodríguez Zapatero va complir la promesa electoral de legalitzar el matrimoni igualitari a l'Estat. Fa 20 anys que Espanya va esdevenir el primer país a reconèixer el dret al matrimoni igualitari amb el dret a l’adopció. El col·lectiu LGTBIQ+ va conquerir aleshores un dels drets més reivindicats. Durant l'acte de celebració, s'ha aplaudit el paper de Pedro Zerolo, en particular, i de l'activisme, en general.