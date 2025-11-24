Els Pujol, un judici 360º

El judici a una època. El judici al nacionalisme que liderava el president Pujol, que va fer el gir cap a l'independentisme i que va provocar que ell i la seva família fossin perseguits pel deep state espanyol. El judici a un clan familiar que es va enriquir amagant-se darrere la bandera. El judici a un líder que tenia diners a l'estranger per escapar d'Hisenda mentre alliçonava sobre ètica i valors. Són afirmacions que aquests dies escoltarem per les sessions que començaran aquest matí a l'Audiència Nacional de Madrid. Totes tenen una part de veritat, les unes conviuen amb les altres, i és possible que totes aquestes afirmacions apareguin a càrrec dels advocats, els fiscals, els testimonis i els acusats.
És pràcticament segur que, malgrat que volia ser-hi per lluitar l'absolució, Jordi Pujol no hi serà. La setmana passada va sortir de l'hospital i ja abans els metges forenses van considerar que no està en condicions d'afrontar un procés judicial d'aquestes característiques. Avui s'haurà de certificar abans de començar formalment. Oriol March us porta un 1x1 dels set germans que seuran al banc dels acusats i Bernat Surroca fa i respon totes les preguntes del judici perquè el pugueu seguir.
La figura de Pujol és, pel seu lideratge intens, incontestable i personalista i pel seu pes polític, apassionant i també té, és clar, arestes. Com no n'ha de tenir algú que ha estat 65 anys a primera línia política mereixent l'atenció dels mitjans i els actors polítics? A Nació hem volgut fer una mirada de 360º a Pujol i al seu món per poder-ne recollir tots els matisos, l'evolució, els èxits i els fracassos en un moment en el qual, amb el judici i en el seu ocàs vital, és viva la discussió sobre el seu llegat.
Ho fem amb un especial de cinc capítols del nostre pòdcast, l'Snooker. L'hem preparat amb l'Oriol March i amb la conducció de la Yael Brusca, que ens estira la llengua perquè analitzem sense concessions i expliquem anècdotes acumulades fruit dels nostres anys fent informació política. A cada capítol també portem veus expertes. Val la pena escoltar els episodis i també veure'ls a les plataformes que ho permeten perquè hi ha força material visual i la factura final de l'equip de nous formats del diari els fa amens.
En el primer episodi vam abordar la discussió del llegat i el judici, al segon els seus governs i el paper i l'herència de CDC, que neix i mor amb ell, i al tercer la família i com s'acostaven al poder i als negocis a l'ombra del pare. En el següent abordarem la ideologia del pujolisme i la seva influència en la configuració del catalanisme actual, i l'últim episodi, coincidint amb el dia de la Constitució, a la que ell va donar un aval clau, tractarem la seva relació amb Espanya. Gràcies per l'interès!
Gaudeix del pòdcast especial
[Si t'ha interessat El Despertador i no hi estàs subscrit, fes-ho aquí i el rebràs cada matí]