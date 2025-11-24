"La intel·ligència artificial detecta malalties amb una precisió igual o superior a la dels metges". L'afirmació de la consellera de Salut, Olga Pané, dijous passat han generat el rebuig dels professionals i el Sindicat de Metges de Catalunya ha exigit una rectificació "o la dimissió" i, aquest dilluns, l'Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) ha matisat les declaracions.
El portaveu i gerent de l'empresa pública adscrita a la Generalitat, Francesc García Cuyàs, ha negat en una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio que la IA pugui substituir els metges i ha explicat que és una tecnologia "al servei dels professionals de la salut". "La IA no diagnostica millor que els metges, però els pot acompanyar per millorar els resultats", ha dit.
García entén les crítiques dels metges, però ha demanat que es contextualitzin les paraules de Pané, que es van produir a Lleida dijous passat en l'acte passat de signatura conjunta amb el Ministeri de Sanitat del primer conveni de l'Estat per impulsar projectes amb IA en l'àmbit sanitari. Aquest conveni anomenat Red.es preveu l'aportació de 27 milions d'euros provinents de fons europeus per fer que el model de salut sigui més accessible i proper i amb una especial atenció en les proves d'imatge i les malalties minoritàries.
La IA detecta malalties millor que els metges?
Pané i cap membre polític del Govern han rectificat les declaracions en què la consellera assegura que la intel·ligència artificial diagnostica amb una precisió "igual o superior" a la dels mateixos professionals. L'Institut de Diagnòstic per la Imatge, però, recorda que la IA és una eina i no pot substituir els professionals.
Per exemplificar aquesta relació, García ha dit que "el metge és el pilot i la IA, el copilot". En aquest sentit, ha detallat que, en l'àmbit sanitari, és especialment útil en els cribratges de malalties, com ja passa amb el càncer de mama; a l'hora de prioritzar i classificar tasques i en l'acompanyament en la presa de decisions gràcies a la capacitat de tractament de dades.
Els metges exigeixen la dimissió de Pané si no rectifica
El sindicat Metges de Catalunya ha demanat a Pané que es disculpi i rectifiqui. En un vídeo a les xarxes socials ha reblat que, si no ho fes, demanaran la seva dimissió i, irònicament, que provar de substituir-la per la intel·ligència artificial.
Diversos membres del sindicat diuen que les paraules són "totalment impròpies" d'una consellera de Salut i que "no poden quedar sense conseqüències". També afegeixen que el següent pas és dir que els professionals són prescindibles: "I es queda tan ampla". "Estaria bé preguntar a la ciutadania què és més fàcil substituir per una IA, els professionals facultatius o la consellera de Salut", afegeix un altre.