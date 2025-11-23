Comencen les proves d'ample ferroviari internacional a Castellbisbal

Les proves de l'ample ferroviari internacional a Castellbisbal (Vallès Occidental) ja han començat. Ho ha anunciat el ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, que ha explicat que el primer tren ha circulat per les vies la passada nit. Concretament, s'estan fent proves als 12 quilòmetres de l'enllaç ferroviari amb la fàbrica de Seat de Martorell (Baix Llobregat) "com a preparació per a la posada en servei", ha dit el ministre. Tot plegat pocs dies després que ell mateix anunciés que Barcelona i València estaran connectades per alta velocitat el 2027 i que durant aquell 2027 s'haurà culminat el canvi d'ample de via estàndard entre Tarragona i Castelló de la Plana.\r\n