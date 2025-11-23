El temps d'aquest dilluns 24 de novembre: núvols arreu i pluja a 10 comarques

El temps d'aquest dilluns 24 de novembre estarà marcat pels núvols, que hi seran presents durant tota la jornada, i que a la tarda desembocaran en precipitacions a deu comarques del Pirineu i el Prepirineu. En concret, la precipitació s'espera a la tarda a la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà, la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa, la Noguera i el Solsonès.
La jornada presentarà força variabilitat atmosfèrica, segons el Meteocat, a la matinada la nuvolositat es reduirà de manera general i, durant el matí, el cel passarà de molt tapat a un ambient poc ennuvolat. Tot i això, es mantindran alguns intervals de núvols al quadrant nord-occidental. A partir del migdia, els núvols tornaran a guanyar protagonisme d’oest a est fins a deixar el cel molt ennuvolat o cobert. Cap al vespre, la nuvolositat tornarà a disminuir, però persistiran alguns núvols baixos al litoral i prelitoral central, així com a la Catalunya central.
Pel que fa a les precipitacions, segons el Meteocat, fins a primera hora del matí “és possible precipitació a punts del quadrant nord-occidental, més probable al vessant sud del Pirineu occidental”. A partir del migdia, s’esperen ruixats dispersos al terç oest, especialment al Pirineu i Prepirineu occidental, i de manera més aïllada al massís del Port. Seran pluges febles, puntualment moderades, amb acumulacions poc abundants.
La cota de neu se situarà al voltant dels 1.600 metres durant la matinada i pujarà fins als 1.800 metres a la tarda. Al final del dia, però, tornarà a baixar fins a aproximadament els 1.000 metres al Pirineu occidental.
Aquest dilluns, la temperatura a Barcelona començarà el dia amb uns 13 graus de mínima i es preveu arribar als 19 °C com a màxim. A Girona la jornada tindrà 4 graus de mínima i s'arribarà als 18 graus de màxima. A Lleida, el valor mínim serà de 5 graus que pujarà fins als 17 °C de màxima. I a Tarragona, s'arrancarà amb 13 graus de mínima que podran arribar fins als 19°C segons la previsió.