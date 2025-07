Prohibit el bany en tres platges de Barcelona per la qualitat de l'aigua

Protecció Civil ha prohibit el bany en tres platges de Cubelles (Barcelona) per la qualitat de l'aigua aquest divendres al migdia.

En concret, s'ha col·locat la bandera vermella a les platges del Bri de Sant Pere, Ses Salines i les Gavines, ha informat Protecció Civil en un missatge en 'X' recollit per Europa Press.



De les 236 platges catalanes, 3 estan amb bandera vermella; 76 amb bandera verda; 150 amb bandera groga i 7 amb bandera grisa.

🚩 Bandera vermella per qualitat de l'aigua a les platges de la Mota de Sant Pere, les Salines i les Gavines de Cubelles

Prohibit el bany ❗



Prohibit el bany ❗



Les banderes blaves a les platges del país

Encara que la temporada d'estiu sempre du prohibicions dels banys per perillositat de la mar o per contaminació de l'aigua, també cal recordar que enguany hi ha hagut un augment en el total de platges que han rebut la bandera blava.

Aquest és un reconeixement que atorga un tribunal internacional de la Fundació d’Educació Ambiental a aquelles platges i ports que compleixen amb una sèrie de criteris ambientals i de qualitat.

Enguany, el territori català compta amb 101 platges catalogades amb senyal d'excel·lència en qualitat d'aigua i de serveis: 27 corresponen a la demarcació de Girona, 46 a Barcelona (4 més que l'any passat), 19 a Tarragona (una més que fa un any) i 9 a les Terres de l’Ebre (una més que en el 2024). Un increment en sis platges amb aquest distintiu respecte a l'any passat.