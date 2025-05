Les 101 platges de Catalunya amb bandera blava el 2025

L'estiu cada cop és més a tocar i, a casa nostra, aquesta estació no s'entén sense la platja. Com cada any, un tribunal internacional de la Fundació d’Educació Ambiental ha atorgat les banderes blaves, una distinció que s'atorga a aquelles platges i ports que compleixen amb una sèrie de criteris ambientals i de qualitat.

Enguany, el territori català compta amb 101 platges catalogades amb senyal d'excel·lència en qualitat d'aigua i de serveis: 27 corresponen a la demarcació de Girona, 46 a Barcelona (4 més que l'any passat), 19 a Tarragona (una més que fa un any) i 9 a les Terres de l’Ebre (una més que en el 2024). Un increment en sis platges amb aquest distintiu respecte a l'any passat.

Platges amb bandera blava a Barcelona

La demarcació de Barcelona lidera en nombre de platges amb bandera blava. La llista completa és aquesta:

Malgrat centre, Malgrat de Mar

L'Astillero, Malgrat de Mar

La Riera, Pineda de Mar

Dels Pescadors, Pineda de Mar

Garbí, Calella

Les Barques, Sant Pol de Mar

Canet, Canet de Mar

Dels Tres Micos, Caldes d'Estrac

De les Barques-Estació, Sant Andreu de Llavaneres

Callao, Mataró

Varador, Mataró

El Masnou, El Masnou

Dels Pescadors, Badalona

Coco, Badalona

La Marina, Badalona

Nova Mar Bella, Barcelona

Mar Bella, Barcelona

Bogatell, Barcelona

Sant Sebastià, Barcelona

Somorrostro, Barcelona

Zona de banys del Fòrum, Barcelona

Gavà Mar, Gavà

Lluminetes, Castelldefels

Del Baixador, Castelldefels

Les Botigues, Sitges

Garraf, Sitges

Aiguadolç, Sitges

Balmins, Sitges

Sant Sebastià, Sitges

La Ribera, Sitges

L'Estanyol, Sitges

La Barra, Sitges

Terramar, Sitges

Ribes Roges, Vilanova i la Geltrú

D'Adarró, Vilanova i la Geltrú

Sant Gervasi, Vilanova i la Geltrú

Ibersol, Vilanova i la Geltrú

Llarga, Cubelles

Cunit Llevant, Cunit

Cunit Ponent, Cunit

Platges amb bandera blava a Girona

A la demarcació de Girona hi ha 27 platges amb bandera blava. Són aquestes:

Grifeu, Llançà

Del Port, Llançà

Empuriabrava, Castelló d'Empúries

Cala Montgó, Torroella de Montgrí

Tamariu, Palafrugell

Llafranc, Palafrugell

Canadell, Palafrugell

La Fosca, Palamós

Es Monestri, Calonge i Sant Antoni

Sant Antoni, Calonge i Sant Antoni

Torre Valentina, Calonge i Sant Antoni

Cala Cristus - Ses Torretes, Calonge i Sant Antoni

Cala Rovira, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

Platja Gran, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

Sa Conca, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró

Sant Pol, Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu, Sant Feliu de Guíxols

La Mar Menuda, Tossa de Mar

Gran de Tossa, Tossa de Mar

Cala Canyelles, Lloret de Mar

Lloret, Lloret de Mar

Sa Boadella, Lloret de Mar

Fenals, Lloret de Mar

Santa Cristina, Lloret de Mar

Sant Francesc (Cala Bona), Blanes

S'Abanell, Blanes

Blanes, Blanes

Platges amb bandera blava a Tarragona

Pel que fa a la demarcació de Tarragona, aquest estiu hi haurà fins a 19 platges amb bandera blava. La llista és aquesta:

Segur de Calafell Llevant, Calafell

Segur de Calafell Ponent, Calafell

L'Estany Mas Mel, Calafell

Calafell, Calafell

El Francàs, El Vendrell

Sant Salvador, El Vendrell

Coma-ruga, El Vendrell

Costa Daurada, Roda de Berà

Llarga, Roda de Berà

Els Muntanyans, Torredembarra

La Paella, Torredembarra

Altafulla, Altafulla

Tamarit, Tarragona

La Móra, Tarragona

Savinosa, Tarragona

L'Arrabassada, Tarragona

La Pineda, Vila-seca

Vilafortuny, Cambrils

Cavet, Cambrils

Prat d'en Forés - El Regueral, Cambrils

La Llosa, Cambrils

La Punta del Riu, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

L'Arenal, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

El Torn, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

L'Almadrava, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Platges amb bandera blava a Terres de l'Ebre

I a les Terres de l'Ebre, n'hi ha fins a 9 amb bandera blava aquest 2025. Són aquestes: