El temps del cap de setmana del 19 i 20 de juliol: núvols i baixada de temperatures

Després d'uns dies amb temperatures per damunt dels 35 °C, el cap de setmana arriba per normalitzar els termòmetres amb baixades de temperatures.

La matinada del dissabte tindrà alguns ruixats que no s'arrossegaran al matí, però que deixaran el cel ennuvolat durant tot el dia i baixaran les temperatures a tot el país, menys al sud.

El vent de Mestral farà que a aquesta part del territori augmenten els termòmetres, inclús hi ha avís moderat per calor al Tarragonès, a Montsià, al Baix Camp i al Baix Ebre que s'entendrà fins a la tarda.

A la tarda apareixeran ruixats al Pirineu, a l'interior nord-est, a l'est de la Catalunya central i a alguns punts del prelitoral central.

El diumenge el cel es despertarà sense núvols i amb la temperatura mínima lleugerament més baixa, tret del terç sud on serà semblant. Per la seva banda, la temperatura màxima serà lleugerament més alta, tret del litoral sud, on baixarà.

A la tarda és possible que apareguin ruixats febles al Pirineu i al massís dels Port durant la segona meitat del dia.

Aquest dissabte Barcelona començarà el dia amb uns 26 graus de mínima que s'estiraran fins als 29 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 20 graus de mínima que arribaran als 33 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 20 graus que pujarà fins als 35 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 24 graus que creixeran fins als 32 °C a la tarda.