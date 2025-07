L'Ajuntament de Barcelona assumeix «l'error» de no haver supervisat l'obra catalanòfoba i demana disculpes

La segona tinenta d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, ha comparegut davant dels mitjans per expressar el "profund malestar" de l'Ajuntament davant de la polèmica representació teatral que va tenir lloc després de la presentació de l'informe de l'Observatori de les Discriminacions a Barcelona.

"Assumim el nostre error de no haver supervisat o no haver conegut en la seva totalitat el contingut de la representació", ha dit Gay, després de les crítiques per la mofa que fa del català. Gay ha demanat en nom de l'Ajuntament les seves més "sinceres disculpes" i ha recordat que ja les va transmetre als assistents tot just després de l'acte en qüestió. "Aquest govern no combrega en absolut amb aquell contingut", ha dit. Gay ha explicat que en aquest tipus de situacions s'envia prèviament part del contingut, però el consistori no acaba d'entrar en la totalitat. "Aquest gag no hi era", ha dit.

També ha indicat que quan va acabar l'acte, ja va parlar immediatament amb els representants de Plataforma per la Llengua per traslladar les seves disculpes, i ha remarcat que, justament, havien participat molt activament en l'acte. La tinenta d'alcaldia ha assegurat que el govern municipal té "un ferm compromís amb la defensa i la promoció de la llengua catalana" i seguirà treballant de "manera incansable" en aquest objectiu.

En preguntar-li per si aquesta representació pot tenir conseqüències en l'àmbit de l'assumpció de responsabilitats, Gay ha dit que no hi haurà més actuacions al respecte un cop assumit l'error i demanades les disculpes. No ha volgut avançar tampoc detalls sobre la figura del comissionat del català i ha dit que aviat es donarà informació.

Com s'ha arribat fins aquest punt?

Tot això neix després que les xarxes bullissin i ho segueixin fent des de la tarda de dijous amb el vídeo d'una obra de teatre catalanòfoba representada en un acte de l'Ajuntament de Barcelona. La situació va escalar fins al terreny polític i Junts per Barcelona va exigir una disculpa pública de Jaume Collboni mentre Òmnium Cultural o Plataforma per la Llengua, allà present durant l'obra, denuncien la "ridiculització" i el "menyspreu" de l'Ajuntament als drets lingüístics dels catalans.

A mesura que el vídeo ha anat corrent per xarxes les reaccions han anat apareixent. Un dels més contundents ha sigut el regidor juntaire Joan Rodríguez que defensarà un prec a la Comissió de Drets Socials del consistori per "rebutjar" unes peces teatrals que acompanyaven la presentació de l'informe que, segons el partit, ridiculitzaven i escarnien els drets lingüístics dels catalanoparlants.

"Resulta especialment greu", ha dit Rodríguez, "que aquesta burla es produís en un acte institucional que tenia com a objectiu denunciar les discriminacions, en el qual es va presentar un informe que constata que les discriminacions per raó de llengua són les que més han augmentat, un 50% en el darrer any".

A tot això s'hi suma que diferents perfils d'X assenyalen al PSC de censurar la catalanor, ja sigui convidant a no cantar "El meu avi", intentant relegar els premis Guillem Agulló o, ara, empassant-se un gag catalanòfob.