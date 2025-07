«El meu avi», protagonista final de la cantada d’havaneres després de dies de polèmica

Tot i la decisió de treure-la del programa, El meu avi ha sonat de valent a la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell. El final de l'espectacle era un dels moments més esperants, no perquè s'acabés sinó perquè la darrera cançó que es cantava des de fa més de 40 anys era l'havanera de Port Bo, del compositor Ortega Monasterio, la qual aquest any havia estat eliminada de la programació.

La comissió organitzadora, de manera majoritària, va decidir treure-la del repertori que els grups interpreten a l'uníson quan s'acaba la cantada. Per cloure-la, es va mantenir la popular La bella Lola i es va acompanyar de dos clàssics del gènere: Mariner de terra endins, de Narcisa Oliver i Josep Bastons, i La gavina, de Frederic Sirés.

Per primer cop en 48 anys, El meu avi va caure del programa compartit. Des d'aleshores, l'havanera composta el 1968 per Jose Luis Ortega Monasterio, i que homenatja els soldats morts a la guerra de Cuba, sempre havia tancat la cantada.

La polèmica que aixeca polseguera

La comissió organitzadora i l'Ajuntament de Palafrugell han defensat que tocava renovar i apostar per compositors locals. Però de rerefons hi ha el documental Murs de silenci, que vincula el compositor amb una xarxa d'explotació sexual, i que els seus hereus ja han portat als jutjats.

En els darrers dies, la controvèrsia ha sumat opinions tant a favor com en contra. Entre aquestes últimes, les que defensen que El meu avi està per sobre del compositor i ja és un himne de les havaneres, o les crides a xarxes socials perquè l'havanera s'interpretés de manera espontània aquesta nit. De fet, la família ja va criticar la decisió de treure l'havanera del cant final, que va qualificar de "censura".

La incògnita de si acabaria sonant El meu avi s'ha mantingut fins al darrer moment. Ha estat quan els quatre grups participants, Neus Mar, Peix Fregit, Terra endins i Port-bo, han pujat a l'escenari quan el públic ha fet una sonora xiulada i mocadorada, i ha corejat a crits el títol de la cançó d'Ortega Monasterio.

Finalment el 'poble' s'ha revoltat i ha cantat 'El meu avi'.

Que el 'poble' s'assembli molt a un congrés de Convergència és un tema que tractarem un altre dia.pic.twitter.com/svT0aT9vPc — Xavier Rigall (@XavierRigall) July 6, 2025

Al final, els grups s'han fet enrere i han decidit tocar-la al final. Però en alguns moments els xiulets del públic han impedit que es pogués escoltar la lletra de les altres havaneres. Al final, El meu avi s'ha cantat a l'uníson, i l'havanera ha tornat a tancar per 49è any una l'edició de la Cantada d'Havaneres.

En un comunicat, l'Ajuntament de Palafrugell ha subratllat que "el desenllaç de la cantada confirma allò que s'ha sostingut des del primer moment: totes les decisions s'han pres des del consens amb els grups participants i sense imposicions". Al text, el consistori recorda que "la pressió del directe damunt l'escenari és molt elevada", i que ha estat "en aquest context, quan amb un diàleg entre ells, els grups han decidit cantar El meu avi amb el públic".