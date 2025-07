L'alcaldessa de Palafrugell dona per fet que el públic cantarà «El meu avi» i es regira contra les acusacions de censura

L'alcaldessa de Palafrugell, Laura Milán, s'ha pronunciat per primer cop en una entrevista a Via Lliure després que un dels grups l'hagi acusat de prohibir cantar El meu avi. Tot i que no es canti, l'alcaldessa dona per fet que el públic s'arrencarà a cantar l'havanera i ho veu com una manifestació vàlida. A més, explica que els grups que van assistir a la reunió de dimecres li traslladen que no ho van viure com una imposició.

"Em sap greu perquè no va anar així. Les mentides tampoc es toquen", ha estat una de les cites més destacades de Laura Millán, l'alcaldessa de Palafrugell, a l'entrevista. Un cop es va saber que "El meu avi" no clouria la cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell per primer cop en 48 anys es va aixecar força polseguera i es va assenyalar als socialistes d'anar en contra de la cultura catalana.

"Em sap greu que s'hagi parlat d'anticatalanisme"

Concretament, l'alcaldessa s'ha volgut defensar d'aquest tipus d'acusacions: "Em sap greu que s'hagi parlat de censura, d'anticatalanisme. Mai ha estat el debat ni per part del govern ni dels grups. Em sa greu la paraula censura". De la mateixa manera, ha donat explicacions sobre com van anar les reunions amb els grups i com d'injust ha estat Port Bo a l'hora de traslladar-ho a la població: "Sé el que es va parlar, ho he comentat amb altres grups per si ho van viure d'aquesta manera i tothom em diu que sí: Port Bo ha de fer una reflexió interna".

Quan se l'ha preguntat per si el seu executiu ha imposat aquesta ordre, Millán ha dit que "no puc obligar a ningú si no s'hi sent a gust", i ha recordat que la seva administració ha treballat amb prudència: "Hem posat el nostre punt de vista, ho argumentem i tots els grups ho veuen bé. Si hi hagués hagut algun grup amb discordança, s'hauria tornat a debatre".

Segons l'alcaldessa, els grups són lliures de fer el que vulguin, "si volen baixar de l'escenari, que baixin. Que tothom faci el que senti en aquell moment". Tot i això, ha deixat clar que poden haver-hi conseqüències si no se segueix l'acordat: "No es tirarà endarrere la decisió que es va prendre com a comissió. Si del que es feu (els grups) aquesta nit depenen concerts futurs, contractes que teniu i voleu cantar, feu-ho", ha dit Laura Millán.

Per què s'ha eliminat la cançó El meu avi?

Amb això, cal recordar que la decisió d'eliminar El meu avi del tancament de la cantada es va prendre després de la polèmica generada per l'emissió del documental Murs de silenci, que vincula al seu compositor, Josep Lluís Ortega-Monasterio, amb una xarxa de clubs on s’exercia explotació sexual de menors. “Hem decidit renovar el cant final; portem prop de 60 anys de Cantada d’Havaneres i és el moment de deixar pas a un repertori nou”, va explicar Millán, afegint que no es descarta recuperar El meu avi en un futur ni s’impedeix als grups interpretar cançons del compositor.