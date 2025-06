El Govern mantindrà finalment el Premi Guillem Agulló en el seu format original

El Govern ha decidit mantenir el format original del Premi Guillem Agulló. Segons ha pogut saber Nació, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, i un representant de la família del jove activista assassinat per l'extrema dreta han acordat que el guardó finalment no s'integri en uns premis cinematogràfics, com l'executiu estava estudiant.

Cal recordar que el Govern va plantejar la setmana passada que el Premi formés part d'una menció especial dels Premis Laya, que reconeixen produccions cinematogràfiques i audiovisuals. Arran del que es va entendre com una relegació del premi, la família va enviar una carta al president Salvador Illa en què reclamava que anul·lés el decret pel qual la Generalitat acollia el premi amb la voluntat de retornar-lo a la societat civil.

Fonts del Departament asseguren que tot plegat ha estat un malentès, i que la voluntat no era en cap moment que el Premi quedés diluït sinó que només se li volia donar una dotació econòmica. En tot cas, davant l'enrenou generat i el malestar de la família de Guillem Agulló, finalment el Govern ha acordat amb la família de l'activista mantenir el premi tal com estava.

A banda, també s'ha resolt la incògnita sobre el Premi de l'edició d'aquest any. Menor ha explicat que, quan es va tenir coneixement que el guardó existia, ja havia passat la data prevista d'entrega, i per això no es va atorgar. Ara bé, després de la conversa amb la família, s'ha acordat que el Premi Guillem Agulló 2025 s'entregarà en l'últim trimestre de l'any, encara en una data per determinar. A banda, l'executiu es compromet a "enfortir" el Premi de cara als pròxims anys.

