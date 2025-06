La família de Guillem Agulló demana a Illa que li retorni el Premi després de relegar-lo

Reacció de la família de Guillem Agulló davant la decisió del Govern de relegar el Premi. En una carta oberta al president Salvador Illa, els familiars del jove activista assassinat a mans de l'extrema dreta demanen que la Generalitat anul·li el decret que li permetia l'acollida del Premi amb la voluntat que no quedi diluït.

Cal recordar que, tal com ha avançat Ser Catalunya, l'executiu d'Illa vol que aquest Premi passi a formar part d'una menció especial en el marc d'uns premis que reconeixen projectes audiovisuals i cinematogràfics vinculats amb els drets humans. Davant la pèrdua de pes del premi, la família ha demanat que deixi de dependre del Govern perquè torni a mans de la societat, amb la voluntat de donar-li la rellevància que creuen que mereix.

La família lamenta que s'ha assabentat del canvi de criteri del Premi a través de la premsa i l'endemà que es fes una petició demanant explicacions de per què no s'havia entregat el d'enguany. "No teniu cap legitimitat per declarar desert el premi del 2025", ha dit la família, que remarca que es tracta d'un incompliment de la llei, ja que un decret del Govern d'ERC va acollir el premi davant el veto al País Valencià.

El Premi va ser impulsat pel govern de PSPV, Compromís i Podem el 2016, però amb l'arribada del PP a la Generalitat valenciana, i amb el suport de Vox, el guardó va quedar suprimit. Llavors, l'executiu de Pere Aragonès va acollir-lo en nom de la Generalitat amb l'acord de la família. El 2024 va atorgar-lo a una entitat manresana que defensava el dret a l'habitatge i ara estava en mans de l'executiu d'Illa tria un jurat perquè atorgués el premi d'aquest any.

"No compteu amb nosaltres"

"Si aquella decisió reparava i avançava, la d'ara avergonyeix i retrocedeix", apunta la família d'Agulló, que recorda que l'any passat PP i Vox van suprimir-lo i ara el PSC l'ha suprimit o, com a mínim, menysvalorat. "Quin sentit té omplir cada dia el discurs d’alertes sobre l’odi ultra i alhora bandejar les víctimes mortals de l’extrema dreta?", es pregunten els familiars d'Agulló.

La família del jove activista considera que la decisió del Govern d'Illa és una "falta de respecte" i un "menyspreu indignant", motiu pel qual demana que el Premi deixi de dependre de la Generalitat. La voluntat, doncs, és que "torni a la societat": "No compteu amb nosaltres per legitimar aquest silenciament". Amb això, fan una crida a totes les entitats dels Països Catalans per assumir i autoorganitzar el Premi, que s'entregarà el 20 de novembre.