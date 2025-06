El Govern relega el Premi Guillem Agulló

El Govern ha decidit relegar el Premi Guillem Agulló que l'executiu d'ERC va recuperar després que PP i Vox l'eliminessin al País Valencià. Segons ha avançat Ser Catalunya, el Departament d'Igualtat i Feminisme està estudiant incloure aquest guardó dins dels premis LAYA que reconeixen projectes cinematogràfics i audiovisuals que tenen a veure amb els drets humans.

El premi es va crear l'any 2016, amb el govern del Botànic entre PSPV, Compromís i Podem. Es reconeixia la vida del jove valencià Guillem Agulló i Salvador, l'activista que va morir assassinat per un grup de feixistes l'11 d'abril de 1993. En el context actual, el premi era un símbol contra el racisme, la xenofòbia i els discursos d'odi.

PP i Vox van eliminar el Premi Guillem Agulló

Però amb l'arribada del PP de Carlos Mazón a la presidència de la Generalitat valenciana, i amb el suport de Vox, es va aprovar l'eliminació del guardó. El Govern de Pere Aragonès va reaccionar a l'actuació de la dreta i l'extrema dreta amb l'acollida i l'organització del premi, amb el compromís de retornar-lo cap al País Valencià quan hi hagi un executiu que ho desitgi.

Catalunya, amb el vistiplau dels impulsors i de la família del jove activista, mantenia l'objectiu de reconèixer persones o associacions que lluiten contra els delictes d'odi. "Ens han rescatat del perill de caure en les mans de l’extrema dreta", va declarar el pare de Guillem Agulló.

La XEPC, primera premiada per la Generaliat

La Generalitat va atorgar per primer cop el premi el passat 21 de juny del 2024. La Xarxa d'Estructures Populars i Comunitàries (XEPC) de Manresa va ser la premiada del guardó que va entregar Aragonès, ja en qualitat de president en funcions. El premi es va atorgar per unanimitat del jurat i amb el reconeixement de la XEPC en el "treball per combatre el racisme".

El jurat va estar format pel llavors director general per a la Promoció i Defensa dels Drets Humans, Adam Majó; l’activista social i exdiputat de la CUP David Fernàndez; Özgür Güneş Öztürk, professora del Departament de Psicologia, Sociologia i Treball Social de la Universitat de Lleida; Enric Xavier Morera Català, expresident de les Corts Valencianes i impulsor dels premis, i Anna Sallés i Bonastre, historiadora i professora emèrita de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Què passarà amb el Premi Guillem Agulló?

El premi es va entregar al juny per qüestió de calendari, però la previsió de l'executiu republicà és que a partir d'aquest any es tornés a l'entrega habitual del mes d'abril. El Govern d'Illa no l'ha entregat aquest any, sent la primera vegada que no s'atorga des de 2016, i ara el vol incloure com una menció especial dins dels premis LAYA.