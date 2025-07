Sense novetats en clau meteorològica. La calor que abrasa el país des de principis de setmana no baixarà a finals. Divendres serà un dia amb la majoria de termòmetres per sobre dels trenta graus i nuvolositat puntual a diversos punts del país.

El matí el cel estarà assolellat a pràcticament tot arreu excepte l'extrem del sud-oest. La temperatura mínima serà lleugerament més alta. Per la seva banda, la temperatura màxima lleugerament més baixa. Els 38 graus de Lleida seran el sostre de Catalunya.

A partir del migdia, creixeran núvols a punts de muntanya i al Pirineu i Prepirineu, però el sol seguirà sent el protagonista a la resta de Catalunya. Tot i que el Meteocat no ha emès cap avís per calor i, per tant, les temperatures no haurien d'escalar en excés.

Aquest divendres Barcelona començarà el dia amb uns 26 graus de mínima que s'estiraran fins als 30 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 19 graus de mínima que arribaran als 34 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 20 graus que pujarà fins als 38 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 23 graus que creixeran fins als 30 °C a la tarda.