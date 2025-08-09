Un vídeo viral ajuda a destapar un cas de maltractament animal a Calaf

Un vídeo viral a les xarxes socials Twitter i Instagram ha ajudat a destapar un cas de maltractament animal a Calaf, l'Anoia, segons ha informat la Guàrdia Civil. La gravació, realitzada el 3 d'agost a tocar de l'estació de Rodalies de Calaf, mostra les agressions reiterades d'un home a un gos de raça pastor belga malinois, amb cops de corretja, puntades de peu i cops de puny.
En diverses ocasions, l'animal és arrossegat per les potes davanteres i pel collar. El vídeo va ser compartit de forma massiva a les xarxes socials i va generar una onada d'indignació social i múltiples trucades per facilitar la identificació de l'agressor, un home de 28 anys, que va ser localitzat el 6 d'agost a Calaf per agents del Seprona de la Guàrdia Civil.
En coordinació amb l'Ajuntament de Calaf -competent en la gestió i protecció d'animals al municipi-, els agents van retirar-li el gos, que va ser traslladat a una protectora d'Òdena per rebre atenció veterinària i supervisió. L'home va quedar com a investigat i ahir divendres 8 d'agost va prestar declaració com a presumpte autor d'un delicte de maltractament animal, que preveu penes de presó de fins a 18 mesos, multes i inhabilitació per a la tinença d'animals.
A banda de les agressions físiques, els agents de la Guàrdia Civil van constatar que el gos de raça pastor belga malinois no tenia xip identificador ni tampoc la documentació obligatòria, un fet que suposa una infracció administrativa greu. Les diligències del cas seran posades a disposició del Jutjat de Guàrdia d'Igualada.
El vídeo pot ferir sensibilitats