Retards de 20 minuts als Regionals sud per un tren avariat a l'estació de Bellvitge

09 de agost de 2025

Publicat el 09 d’agost de 2025 a les 13:36

Un tren avariat a l'estació de Bellvitge-Gornal provoca aquest dissabte al migdia retards que poden superar els 20 minuts als Regionals sud (R14, R15, R16 i R17), segons ha informat Renfe. De retruc, a l'R2 sud només circulen dos trens per hora i sentit. La incidència s'ha produït pels voltants de les 11.30 hores quan un comboi de l'R14 (Lleida-estació de França) ha quedat aturat més temps de l'habitual a l'estació de Bellvitge-Gornal per un "problema tècnic".

S'ha mirat de fer transbordament dels passatgers per passarel·la a un altre tren o que el remolquessin, però finalment els mecànics han pogut reparar l'avaria i posar el tren en marxa. Els usuaris no han hagut d'abandonar el tren, que ha prosseguit fins a l'estació de França.

