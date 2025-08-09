L’arribada de nou nunci del Papa delata les tensions entre la Moncloa i l’Església espanyola

Tot indica que és imminent l’arribada del nou nunci (ambaixador) de la Santa Seu a Espanya. I, tret de sorpresa, serà el veterà diplomàtic Piero Pioppo, actualment destinat a Indonèsia, qui representi el Vaticà a Madrid. Però el procés cap al seu nomenament ha estat accidentat. Es produeix en un context de tensió entre el govern espanyol i la Conferència Episcopal (CEE), després que el cap dels bisbes, Luis Argüello, reclamés eleccions anticipades en esclatar el cas Santos Cerdán. I tot plegat en l’inici d’un nou pontificat que totes les branques de l’Església volen endur-se al seu terreny.
Va ser Vida Nueva la que va avançar el 24 de juliol la designació de Pioppo, a l’espera del plàcet del govern espanyol. Els estats tenen poder de veto en els nomenaments d’ambaixadors. Però uns dies més tard, el portal italià Silere non possum (no puc callar), que sol remenar bona informació, assegurava que el ministeri d’Exteriors havia vetat la proposta. I es desfermaven totes les especulacions. Finalment, Vida Nueva va contradir el portal i assegurava que Exteriors no havia expressat cap rebuig al diplomàtic. Què havia passat?
Ningú creu que la Moncloa tingui interès ara mateix a escenificar un xoc amb la Santa Seu. Més aviat tot el contrari. Hi havia bona química entre l’executiu i el papa Francesc, i l’elecció de Lleó XIV no sembla anunciar un gir brusc en aquest clima. D’on va sorgir, doncs, el rumor sobre fortes reticències envers el nou nunci?
Al costat del conservador Sodano
Pioppo va entrar en la carrera diplomàtica el 1993. Se l’ha etiquetat com a conservador, ja que es va formar al costat del cardenal Angelo Sodano, secretari d’Estat durant molts anys amb Joan Pau II. També va estar a la cúpula de l’IOR, la banca vaticana, durant un temps, nomenat per Benet XVI, i les finances vaticanes sempre són un tema controvertit, però no va protagonitzar cap episodi escabrós. Val a dir que els nuncis tenen un perfil expressament diplomàtic i, si són eficaços, han d’evitar polèmiques amb els governs dels estats.
A més, Pioppo, destinat amb anterioritat a Xile, Guinea Equatorial i Corea del Sud, va ser ascendit per Francesc, que el va designar nunci a Indonèsia, país de majoria musulmana on s’ha sabut moure sense generar conflictes. Sembla que va impressionar Francesc en una gira asiàtica i el Papa el va designar a l’Associació de Nacions del Sud-est asiàtic. Si finalment arriba a Madrid, un dels seus papers serà preparar el procés de nomenaments de bisbes. Un dels més rellevants serà precisament el d’arquebisbe de Barcelona, ara que s’esgota el mandat de Juan José Omella.
El xoc amb Argüello
Més aviat sembla que els problemes venen de l’orientació de la cúpula de la CEE i l’estil impetuós de Luis Argüello. Pedro Sánchez no oblida les declaracions del president de l’episcopat arran de l’escàndol de Santos Cerdán, declaracions que foren refermades pel secretari general dels bisbes, García Magán. I que, per cert, foren rebutjades per l’arquebisbe de Tarragona i cap de la Tarraconense, Joan Planellas. Potser algú al govern espanyol ha volgut recordar el malestar amb els posicionaments d’un Argüello que, recentment, també es va deixar fotografiar en un acte amb dirigents de Vox en què va presentar un llibre de la fundació ultra Disenso.
Precisament una de les funcions del nunci hauria de ser la de fer de pont entre Estat i Vaticà, però també entre govern i episcopat. I segurament li tocarà també recordar a la CEE quins són els interessos del Vaticà de Lleó XIV, que han de mirar més enllà dels impulsos conservadors d’un sector de l’Església espanyola.
El predecessor de Pioppo ha estat el filipí Bernardito Aúza, enviat ara a Brussel·les com a representant davant la UE. Ho havia fet molt bé a Nacions Unides, destinació seva anterior, però les complexitats de l’episcopat espanyol han estat més espesses del que tothom preveia. I Aúza se’n va de Madrid deixant un regust amarg. Si s’ha entès amb una realitat com la indonèsia, Pioppo, italià de la Ligúria, fill d’una Savona oberta a la Mediterrània, potser es mourà amb més habilitat que Aúza per les turbulentes aigües del Madrid polaritzat.