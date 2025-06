Illa fa pública la seva proposta per ampliar el Prat

El president de la Generalitat, Salvador Illa, es reuneix aquest dimarts a les 11:45 hores amb la comissió tècnica per a l'ampliació de l'aeroport del Prat per concretar la proposta per augmentar la capacitat de les instal·lacions. Després de la trobada, on també participarà la consellera de Territori, Sílvia Paneque, Illa farà una roda de premsa per exposar-ne els resultats, que poden generar tensions amb els socis de govern d'ERC i els Comuns, que s'han manifestat contraris a l'operació pel seu impacte ambiental i sobre el model econòmic. Els republicans, a més, demanen un canvi de model en la governança de la infraestructura que Aena, amb qui el Govern ha pactat la proposta, no contempla.

El portaveu dels Comuns, David Cid, ja ha avançat en una entrevista a l'ACN que preparen una "estratègia de confrontació" per aturar la mesura amb la mirada posada a Europa. "És impossible que la Unió Europea avali el projecte per l'impacte mediambiental", ha assegurat. I, a banda de l'oposició dels socis d'Illa, les entitats ecologistes vinculades al projecte de decreixement de l'aeroport del Prat ja van avisar el divendres passat que convocaran accions contra l'anunci de la proposta d'ampliació.

I és que l'Estat i la Generalitat ultimen una proposta per allargar-ne la pista sud uns 500 metres creixent pels extrems (cap als espais protegits dels aiguamolls del Remolar i la Ricarda). Es tracta d'una proposta tècnica que no passarà pel Parlament, tal com va explicar el conseller de Presidència, Albert Dalmau, en una entrevista al programa Aquí Catalunya de la Cadena Ser; i que juntament amb l'anàlisi de l'informe del comitè d'experts de l'Ajuntament de Barcelona, fet públic dos mesos enrere, permetrà projectar quant creixeria l'operativa de l'aeroport.

Les dimensions del Prat

La intenció és que l'aeròdrom, fins ara amb un 74% de vols low cost de curt recorregut que contrasta amb Barajas, que només té un 30%, pugui captar més vols intercontinentals dels actuals, sobretot amb una mirada a Àsia. El Prat és actualment el setè aeroport d'Europa en trànsit aeri amb 55 milions de passatgers i podria passar a 70 si es concreta una ampliació per la qual han pressionat molt les patronals i el sector turístic.

Pel que fa a la governança, Aena descarta cedir la titularitat a la Generalitat o donar-li una veu determinant amb capacitat de veto en decisions estratègiques. Fa anys es va intentar el traspàs, però el govern del PSOE primer i el del PP després s'hi van negar. La sortida a borsa d'Aena, l'empresa pública controlada al 51% per l'Estat i propietària del Prat, és l'argument per negar-se a canviar el model de governança malgrat que el pacte d'investidura d'Illa entre el PSC i ERC així ho establia. Es preveu, però, formalitzar organismes consultius amb veu de les administracions catalanes.

A més de les pistes, el Govern vol que l'ampliació de l'aeroport del Prat inclogui la creació d'una nova terminal satèl·lit destinada als vols internacionals. Tot plegat, amb un cost total d'uns 2.000 milions d'euros i la previsió que permeti que cada any hi circulin uns 70 milions de passatgers.