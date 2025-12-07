Moren tres persones a Tenerife per un cop de mar

Tres persones han mort aquest diumenge a la tarda a la costa sud de Tenerife després que un fort onatge els arrossegués d'una piscina natural de la zona de Los Gigantes. Segons el Centre Coordinador d’Emergències 112, un brusc cop de mar va arrossegar diversos banyistes cap a l’aigua, provocant una situació de caos i múltiples víctimes.
Entre les persones que no han sobreviscut hi ha un home de 35 anys, una dona de 55 i un altre home del qual encara no s’ha precisat l’edat. Els equips d’emergència han hagut d’atendre també diverses dones ferides: una d’elles va ser rescatada sense pols i evacuada d’urgència en helicòpter a l’Hospital de la Candelaria; una altra, de 39 anys, presentava lesions de caràcter moderat i va ser traslladada al centre Hospiten Sur; i una tercera va rebre assistència al mateix lloc dels fets.
Encara es treballa per confirmar el nombre exacte d’afectats, i Salvament Marítim manté una embarcació vigilant la zona davant la possibilitat que hi hagi més persones a l’aigua, tot i que no consta cap desaparegut.
La jornada estava marcada per l’alerta per mala mar, un avís que la Direcció General d’Emergències del govern canari mantenia activat. El 112 havia demanat expressament extremar les precaucions i evitar acostar-se a punts on trenca amb força l’onatge, advertint del risc de ser absorbit mar endins.