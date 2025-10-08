Moren quatre treballadors en l'esfondrament d'un edifici en obres al centre de Madrid

Els equips d'emergències han recuperat aquest dimecres de matinada els cadàvers dels quatre treballadors -tres homes i una dona- desapareguts a l'esfondrament de l'edifici en obres al carrer Hileras de Madrid. L'alcalde madrileny, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmat que el projecte tenia "tots els papers necessaris" des del punt de vista urbanístic, amb llicència des de febrer. "En principi, tot estava bé", ha dit.
Fonts d'Emergències Madrid han informat del rescat dels últims cossos poc abans de les 3:00 hores, després de més de mig dia de tasques de rescat i recerca entre les runes. Ara, la policia científica de Policia Municipal de Madrid i la policia espanyola es faran càrrec de la identificació, però ja han informat que "tots tenien alguna relació amb l'obra".
Les mateixes fonts han indicat que els bombers han començat a retirar-se del lloc del sinistre poc després, amb la certesa que no hi ha més víctimes mortals ni persones a rescatar, més enllà dels quatre difunts i els vuit ferits que indica el balanç final . El dispositiu ha estat integrat per bombers i policies municipals, amb el vol de drons, el desplegament de gossos i la col·laboració de l'empresa que estava fent la rehabilitació amb una grua per poder desenrunar com més ràpidament millor. "Ha estat una tasca duríssima", ha recalcat Almeida des del lloc dels fets.
A hores d'ara, no hi ha indicis de què ha pogut passar. La investigació i instrucció recauen a la policia judicial de la Policia Municipal de Madrid perquè es considera un accident laboral. Almeida ha detallat que s'ha produït l'esfondrament del forjat de la sisena planta i això ha provocat un efecte domino a la resta de pisos.