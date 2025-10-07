Els alumnes de Catalunya tenen millors resultats en expressió oral en castellà que en català

Els alumnes catalans de sisè de primària i 4t d'ESO tenen millors resultats en expressió oral en castellà que en català. Aquesta és una de les conclusions dels resultats de les proves que es van fer el maig de l'any passat i que s'han fet públics aquest dimarts. Els resultats mostren que al voltant d'un 40% dels alumnes assoleixen un nivell notable en les dues llengües, però si es miren els que aconsegueixen un assoliment excel·lent o els que no assoleixen les competències, sí que hi ha diferències més destacades entre les dues llengües. De fet, el no assoliment arriba al 3,4% en lèxic en català a sisè, quan en castellà és del 0,8%. A quart d'ESO, un 4,8% no té les competències en lèxic català, que baixa a l'1,4% en el cas del castellà.
La consellera del Departament d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, ha reaccionat des del Parlament, en positiu amb els resultats generals: "Sabem que hi ha marge de millora i les dades no signifiquen que ens haguem de conformar. Però sí que vol dir que, com ja m’hauran sentit dir diverses vegades, el sistema no està condemnat al derrotisme". També ha remarcat que "hi ha unes bases sòlides sobre les quals podem treballar", en referència al sentit general de resultats millorables que els darrers anys han acompanyat l'alumnat català en diverses proves.
Tot plegat, a més, se situa també en un moment en què el català torna a estar amenaçat a les aules, després que la justícia posi en dubte el model del Parlament per "blindar" la immersió lingüística.