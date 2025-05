La fórmula del Govern per revertir els mals resultats en matemàtiques i llengua

El Govern ha aprovat aquest dimarts el pla per millorar els resultats dels alumnes en llengua i matemàtiques. Està dotat en 130 milions d'euros fins a l'any 2028 i té per objectiu situar Catalunya "en posicions d'excel·lència" en dos àmbits que els informes indiquen que hi ha "un recorregut evident de millora". La fórmula de la Generalitat planteja un programa intensiu de matemàtiques en 450 centres que necessiten millorar i també es donaran ajudes per a formació docent especialitzada en llengua i matemàtiques. En total, tres postgraus adreçats a 1.190 docents en actius. La portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha confiat que sigui "un punt d'inflexió" per revertir les males dades educatives.

El pla inclou una trentena de mesures, algunes que ja s'estan aplicant i d'altres que es començaran a desplegar el curs vinent. Entre d'altres, inclou l'impuls del reforç gratuït en llengua i matemàtiques a l'alumnat vulnerable a través dels plans educatius d'entorn, el reforç de l'avaluació a través de la Inspecció i l'ampliació dels programes de suport intensiu a les matemàtiques a 250 centres més -que s'afegeixen als 200 que fan el Florence actualment-. Els objectius són millorar el rendiment acadèmic en matemàtiques i llengua, reduir les desigualtats educatives, enfortir la formació i suport al professorat, impulsar l'avaluació i el seguiment dels resultats i promoure la col·laboració amb tota la comunitat educativa com a xarxa per a l'aprenentatge.

L'informe PISA de 2022 situava Catalunya a la cua d'Espanya i per sota de la mitjana europea i de l'OCDE en matemàtiques, ciències i lectura, resultats que han anat acreditant altres informes. Revertir aquesta tendència és una prioritat de l'executiu, com ho era també de l'anterior, i també per això es va subscriure un acord amb l'OCDE fa uns mesos per corregir la situació. "El marc de millora insisteix en la prioritat del Govern de millorar els resultats acadèmics", ha insistit Paneque. El projecte combina accions que ja estan en marxa, però també d'altres que es començaran a aplicar el curs vinent.

El marc inclou també el reforç de l'avaluació a través de la Inspecció amb l'objectiu de detectar on hi ha mancances i com es podrien millorar, amb estratègies adaptades a cada centre. Una altra de les mesures que incorpora el marc és un nou model de governança entre el Departament i el món local amb la creació de zones educatives que han de permetre alinear polítiques i recursos de les diferents administracions per ser més eficients i aconseguir atacar els problemes concrets, coneixent la realitat i adaptant les mesures. A més, s'estabilitzaran unes 120 d'aules d'acollida per tal que el curs vinent es passi de les 888 estables que hi ha ara a un miler. Aquestes són les aules d'acollida estables tot i que actualment n'hi ha més en funcionament, fins a superar les 1.500.

El marc es completa amb altres mesures com un programa específic per fomentar el benestar emocional i prevenir problemes de salut mental en l'alumnat de primària, que s'impartirà a partir del curs vinent; l'impuls d'una càtedra en altes capacitats per generar coneixement especialitzat en aquest àmbit; desplegar el programa de millora de la competència lectora fins arribar a 500 centres públics de primària i ESO i un programa d'acompanyament i mentoria per a 170 centres amb resultats mitjans-baixos en llengües i matemàtiques.

L'Estat també hi ajuda

El Ministeri d'Educació, FP i Esports distribuirà 311,4 milions d'euros entre les comunitats per desplegar quatre programes per millorar la competència matemàtica i la lectora, impulsar l'educació inclusiva i reduir la taxa d'abandonament escolar. Del total, Catalunya en rebrà 38.467.265 euros. La major part d'aquest pressupost, 15.427.353, és per al reforç de les matemàtiques; seguit de 12.360.296 per al programa PROA+; 6.788.230 per al reforç de la competència lectora i 3.891.386 per a l'educació inclusiva. Andalusia és la comunitat que més recursos rep, amb un total de 64.082.499 euros, seguida de Catalunya.

El Consell de Ministres ha aprovat que les comunitats rebin en el seu conjunt 120,5 milions d'euros per continuar implantant el programa per a la millora de la competència matemàtica, que beneficiarà uns 660.000 alumnes de primària, ESO i cicles formatius de grau bàsic. Pel que fa a la competència lectora, el pressupost global és de 56,2 milions d'euros destinats a avançar en les actuacions iniciades aquest curs i que se centren en els alumnes amb dificultats en lectura, la creació de grups reduïts o la formació del professorat en noves metodologies de lectoescriptura.