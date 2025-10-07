Mestres i professors tornen al carrer: manifestació per reduir la càrrega laboral a l'escola

Els sindicats d'ensenyament han demanat formalment aquest dimarts una reunió abans de 15 dies amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, i el Departament d'Economia per negociar les seves condicions laborals. Per forçar la negociació han convocat una manifestació unitària pel dissabte 15 de novembre al centre de Barcelona i no descarten "vagues sostingudes" més endavant. Les principals reivindicacions són l'augment del sou entre un 25 i un 30% per recuperar el poder adquisitiu perdut, reduir les ràtios a les aules, recuperar la "democràcia" als centres, millorar l'atenció a la diversitat i disminuir la burocràcia i la càrrega de feina, informa l'Agència Catalana de Notícies (ACN).
Els cinc sindicats de la Mesa Sectorial d'Educació, Ustec, ASPEPC-SPS, CCOO, CGT i UGT, han entrat al registre d'Educació la petició de la reunió i han llegit un manifest davant dels mitjans de comunicació on anuncien un "nou cicle de lluita" i la posada en marxa d'un "nou procés unitari de mobilitzacions per defensar l'educació i aconseguir millores laborals per a tot el personal educatiu del Departament d'Educació". Així, reclamen "l'obertura immediata d'una negociació real" per millorar les seves condicions laborals. Després dels últims anys marcats pels processos d'estabilització de plantilles i la reversió de les retallades, els sindicats aposten per "fer una passa endavant" i millorar les seves condicions laborals, sobretot salarials.
El manifest assegura que el sistema educatiu català fa anys que pateix una "manca de finançament" i s'incompleix l'assoliment del 6% del PIB que marca la llei. Així, asseguren que han perdut poder adquisitiu des del 2009 i que són els docents més mal pagats de tot l'Estat, van sobrecarregats de feina i burocràcia i la implantació de l'escola inclusiva no ha anat acompanyada dels recursos necessaris.
En canvi, critiquen que s'hagin desplegat "decrets que han generat pèrdua de democràcia als centres, manca d'estabilitat de les plantilles, abús d'interinitat, provisionalitat, canvis curriculars constants sense consens, tancaments sistemàtics de grups a la pública i atacs judicials a l'escola en català".
Les reivindicacions concretes i prioritàries són recuperar el poder adquisitiu perdut i millorar els salaris de tot el personal del Departament d'Educació; alleugerir la sobrecàrrega de treball per atendre l'alumnat millor, abaixant les ràtios i ampliant plantilles; reduir la burocràcia i eliminar tasques "innecessàries"; "garantir la democràcia als centres" i derogar els decrets de plantilles, autonomia i direccions; i establir currículums negociats i consensuats amb els docents.
Per tal d'aconseguir aquestes millores, els sindicats criden els docents a impulsar assemblees de centre i a participar en les assemblees territorials per debatre i decidir quines reivindicacions es prioritzen i quines mobilitzacions, "incloent-hi vagues sostingudes", es duen a terme. De moment, però, ja s'ha convocat una manifestació unitària el 15 de novembre de la plaça Urquinaona a la de Sant Jaume de Barcelona.