Cop judicial al català: el TSJC anul·la part del decret que l'havia de protegir a l'escola

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat diversos articles clau del decret de règim lingüístic educatiu de la Generalitat del 2024 i ha estimat parcialment el recurs contenciós-administratiu presentat per l'Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya (AEB). El tribunal declara nuls de ple dret els articles, o parts d'ells, 2, 4, 6, 7.2, 9.3b, 10, 18.a, 19, 24, 33 i 34.1 que, entre altres coses fixaven el català i l'aranès a la Vall d'Aran com a llengües normalment vehiculars i d'aprenentatge i com a llengües habituals en l'activitat docent i administrativa escolar, de relacions amb les famílies, als materials didàctics i a les avaluacions. La sentència es pot recórrer.
També s'ha anul·lat el fet que el català fos la llengua auxiliar prioritària per ensenyar idiomes estrangers o que el català fos la llengua única d'acolliment de l'alumnat nouvingut sense preveure mecanismes d'aprenentatge equilibrat del castellà. El tribunal desestima, en canvi, la impugnació d'alguns articles relatius a aspectes organitzatius interns de l'administració (com l'ús del català en la projecció externa dels centres, la llengua en els processos selectius o l'acreditació lingüística del personal no docent), en considerar que no afecten directament el dret fonamental a l'educació.
L'AEB ha celebrat la sentència perquè obligaria els centres a tenir el castellà com a llengua no només d'una assignatura, sinó també vehicular d'altres matèries i àmbits. Per això, exigeix a la Generalitat que compleixi sense demora la sentència i "reformi el model educatiu per a garantir els drets lingüístics de tots els alumnes a Catalunya i deixi d'una vegada per sempre d'inventar procediments fraudulents per a evitar que el castellà sigui també llengua vehicular d'ensenyament a Catalunya".
Així mateix, reclama al govern espanyol que "exerceixi les seves competències i actuï a través de l'Alta Inspecció d'Educació per assegurar que aquesta resolució es compleixi en els centres públics i concertats de Catalunya".