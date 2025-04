El TSJC tomba les instruccions d'Educació que no incloïen el castellà com a llengua habitual a l'escola

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat quatre apartats de les instruccions que el Departament d'Educació va enviar a les escoles catalanes pel curs 2022-2023 i que no incloïen explícitament el castellà com a llengua vehicular i d'ús habitual als centres. Arran d'un recurs de l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB), els magistrats consideren que els apartats només contemplen el català com a llengua habitual en tots els àmbits del centre i això vulnera la Constitució. La sentència, de dilluns passat, sí que manté vigents els apartats sobre retolació i l'atenció lingüística especialitzada en la primera ensenyança.

Aquestes instruccions van ser recorregudes per l'AEB en tant que desenvolupaven el contingut del decret llei 6/2022 i la llei 8/2022, que intentaven blindar el català com a llengua vehicular a l'escola. La sala contenciosa administrativa del TSJC va inadmetre el novembre del 2022 el recurs de l'AEB, en considerar que les instruccions es limitaven a reproduir la normativa vigent i es dirigien en exclusiva als treballadors del Departament d'Educació. Contra aquesta inadmissió, l'AEB va presentar recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, que el novembre passat va estimar el recurs i va obligar el TSJC a pronunciar-se sobre aquestes instruccions, en entendre que l'absència de tot esment al castellà, llengua oficial també a Catalunya, desbordava el marc normatiu.

A més, afegia que la normativa té la “voluntat de conformar una ciutadania catalana identificada amb una cultura comuna en la qual la llengua catalana sigui un factor bàsic d'integració social”, i afectava el conjunt de la comunitat educativa, no sols als funcionaris. En concret, el Suprem va afirmar que “les instruccions de les autoritats educatives sobre el projecte educatiu dels centres docents que transcendeixin l'àmbit intern de la mateixa administració i continguin elements que excedeixin de la mera informació, són susceptibles de recurs contenciós administratiu".

En la seva sentència de dilluns passat, el TSJC anul·la una part dels apartats d'aquelles instruccions. En concret, anul·la un apartat que diu que els centres han de vetllar perquè el català, i l'aranès a l'Aran, "com a llengües pròpies, siguin les llengües utilitzades normalment com a llengües vehiculars i d'aprenentatge del sistema educatiu". El tribunal considera que l'absència d'esment del castellà no permet garantir la seva presència adequada, tampoc assegura que hi hagi instruments de control i avaluació per a vetllar que l'alumnat aconsegueixi les seves competències lingüístiques, ni indicacions als centres educatius perquè compensin les mancances que poguessin existir.

Més al detall, s'anul·la un apartat que diu que el català "és la llengua de la institució i, per tant, la llengua d'ús habitual en tots els espais del centre, en la relació amb la comunitat educativa i amb tots els estaments socials en general”. Això afecta les comunicacions internes i externes, orals i escrites, la interacció entre docents i alumnes, la formació del professorat i el personal no docent que gestiona el menjador o les activitats extraescolars.

La sentència també anul·la dos apartats que insten els centres a fer del català una eina d'integració: "Els factors culturals i cívics estan impulsats per la voluntat de conformar una ciutadania catalana identificada amb una cultura comuna en la qual la llengua catalana es converteixi en un factor bàsic d'integració social" i "Consolidar el model lingüístic del país, potenciant la llengua catalana com vehicular dins d'un projecte plurilingüe i intercultural".

Apartats no anul·lats

En canvi, el TSJC ha desestimat part del recurs de l'AEB sobre l'apartat referent a la retolació dels centres, ja que considera que atesa la doctrina jurídica fins a la data no pot considerar-se obligatori retolar en les dues llengües oficials i el relatiu a l'atenció individualitzada en el primer ensenyament, ja que permeten ser interpretats conforme a dret. Sobre la desestimació d'aquests punts, l'AEB ha anunciat que presentarà recurs de cassació davant del Tribunal Suprem.

Segons l'entitat, la sentència és "especialment rellevant, en la mesura que ratifica, una vegada més, els criteris que han estat sostenint els tribunals favorables a la consideració de les llengües oficials com a llengües vehiculars d'ensenyament i de la institució i ratifica la inconstitucionalitat de l'exclusió del castellà en els centres educatius". La transcendència d'aquesta sentència, segons l'AEB, radica en el fet que "no es limita a un centre educatiu o a una família sinó que prohibeix que, en les pròximes instruccions generals que s'imparteixin pels centres educatius, es puguin incloure apartats dirigits a la comunitat educativa que pretenguin fer del català l'única llengua d'ensenyament".

Per aquest motiu, la AEB sol·licitarà del Departament d'Educació que "assumeixi la realitat sociolingüística de Catalunya i apliqui en les instruccions per al pròxim curs 2025-2026 la doctrina dels tribunals a favor de la conjunció lingüística i en contra del monolingüisme educatiu". En aquest sentit, també li recordarà a la consellera, Esther Niubó, que "la seva obligació és respectar les resolucions dels tribunals i complir també les recomanacions de la Comissió de Peticions del Parlament Europeu perquè el castellà sigui de veritat una llengua docent a Catalunya".