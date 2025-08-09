El Govern reconeix que l’arribada de PP i Vox a la Moncloa «faria perillar els acords»

El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, adverteix que un govern del PP i Vox a l'Estat "no només faria perillar el finançament singular i altres acords" sinó que "posaria en risc tot el model d'avenç social" a Catalunya i Espanya. En una entrevista a l'ACN, Dalmau ha lloat que el Govern tingui "algú amb qui avançar a l'altre cantó" -en referència a Sánchez a la Moncloa- i ha exigit als grups de Junts i ERC al Congrés un "exercici de responsabilitat".
"Algú creu que un govern del PP amb Vox estaria defensant l'oficialitat del català a Europa?" s'ha qüestionat. Sobre el finançament singular, Dalmau ha insistit que l'ordinalitat "és una condició" de l'executiu català i ha demanat "un vot de confiança" perquè es faci realitat.
Dalmau ha avisat que per a materialitzar els acords d'investidura cal "un aliat" a Madrid i que per això espera que el president espanyol, Pedro Sánchez, continuï al capdavant de la Moncloa. "Ara tenim una agenda compartida i una aliança estratègica que ens permet avançar amb aquests acords. En un futur, no ho sé", ha assenyalat.
De fet, el conseller ha admès que l'única alternativa a Sánchez seria "l'agenda de retrocés" del PP i Vox i ha advertit que aquesta "faria perillar" els acords segellats a Catalunya i Espanya. "Tot el que sento del PP i Vox planteja una agenda d'involució pel nostre país que ens porta a una etapa que nosaltres, sortosament, estem intentant superar", ha indicat.
Per evitar això, Dalmau ha demanat un "exercici de responsabilitat" als partits catalans amb representació al Congrés -Junts i ERC- i també a la resta de forces del Parlament. "Hem demostrat que el país va més lluny si avança per la via de col·laboració i no per la de la confrontació. Som capaços de treure més rèdits", ha remarcat.
El conseller ha afegit que la gent no pot "perdre la confiança en les institucions", ja que després el que fan és "llançar-se als braços del populisme i l'extrema dreta". "El que no podem fer és condemnar el nostre país a una situació de col·lapse, i per fer-lo avançar necessitem aquestes reformes", ha apuntat Dalmau.
Finançament singular
Preguntat per les discrepàncies en la interpretació del principi d'ordinalitat entre Estat i Generalitat en l'acord pel finançament singular, Dalmau ha insistit que l'ordinalitat "és una condició" per l'executiu català. "És una qüestió de justícia social i d'equitat territorial i avançarem en l'ordinalitat", ha afirmat.
El text de l'acord entre l'Estat i la Generalitat del 14 de juliol no obliga el govern espanyol a respectar el principi d'ordinalitat i només l'esmenta per deixar constància que Catalunya creu que la solidaritat amb altres territoris no pot desvirtuar-lo. El conseller ha admès que "queda feina per fer" però ha demanat "un vot de confiança" en el Govern.
"L'acord de la Bilateral recull l'ordinalitat. Venen mesos encara de negociacions, però demano confiança perquè hem fet passos molt significatius durant l'any en aquesta matèria", ha recordat el conseller, que s'ha compromès a portar "el vaixell" del finançament "a bon port".
El titular de Presidència ha agregat que des del Govern s'estan fent contactes a tots els nivells i que el clima de les negociacions pel finançament "és positiu". També ha assegurat que la vicepresidenta del govern espanyol i ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, "té una bona actitud" envers les peticions de l'executiu català. "Jo confio que a la tornada de les vacances puguem fer passes importants o definitives per consolidar l'arquitectura del finançament", ha sentenciat Dalmau.